Po sviatkoch ani kilo navyše! Silvia schudla 88 kíl, Rudo 81 kíl - toto sú ich tipy na zdravé maškrty

V šou Extrémne premeny Slovensko Silvia Bzdil šokovala priznaním, že aj keď jej váha ukazovala error nedokázala sa zastaviť v prejedaní. Prečo? Na to nepozná odpoveď. „Neviem to vysvetliť... My sa už na seba nechceme pozerať, nedokážeme to. Zväčšovanie konfekčnej veľkosti možno považujeme za normálne… Neviem. Nemala som stimul, aby som sa stopla v jedení. Viete, koľkokrát mi váha ukazovala ,error‘? Lebo váhy sú ,len‘ do 180 kíl. Možno som sa mala postaviť na dve,“ robí si žarty zo seba. Dnes sa jej hmotnosť približuje k vysnívaným sedemdesiatim kilám, na čo v pohode stačí aj jedna váha. Keď sa ešte pred rokom pre nadváhu pohybovala po byte iba na stoličke, nenapadlo jej, že raz bude vzorom pre iné ženy. Ona, ktorá sa na seba nedokázala pozrieť a aj z kúpeľne radšej vždy vyšla už oblečená...

Chválihodné je, že v správnom stravovaní pokračuje aj naďalej a zdá sa, že nepoľaví ani počas sviatkov. Toto je jej recept na zdravšiu variantu zákuskov.

Čokoládový koláč bez výčitiek

Potrebujeme:

500 g uvarených červených fazúľ,

3 celé vajcia,

1 šálka trstinového/kokosového cukru,

6 lyžíc kokosového oleja/ prepusteného masla,

6 lyžíc práškového kakaa,

1 lyžička mletej škorice,

1 a pol lyžičky prášku do pečiva,

štipka soli, ovocie podľa chuti

Postup:

Rúru predhrejeme na 200 stupňov Celzia. V malej miske zmiešame práškové kakao, prášok do pečiva, mletú škoricu a štipku soli. Vo väčšej mise vyšľaháme vajcia, kokosový olej a cukor. Šľaháme dovtedy, kým nebude zmes nadýchaná. Pridáme fazule – ak použijeme fazule v plechovke, nezabudneme ich dobre prepláchnuť, a vymixujeme do hladkej konzistencie. Kakaovú zmes vmiešame drevenou varechou do mokrej zmesi. Zmes vylejeme do tortovej formy s priemerom 26 cm a výškou 6,5 cm vymazanej kokosovým olejom alebo do menšieho a hlbšieho plechu a pečieme 40-50 minút.

Netradičný ženích

Väčšinou sa pred sobášom vrhajú na diéty budúce nevesty. V prípade Ruda Kučáka (34) to bol práve on, ktorý sa rozhodol vyzerať vo svadobnom obleku bezchybne. Ale hlavne na svadobnej fotografii, na ktorú sa bude pozerať celý život. „Keď sme sa s Ivankou zoznámili, už som bol veľký, mal som asi stošesťdesiatpäť kíl,“ spomína schudnutý športovec, ale v deň D chcel, aby to bolo inak.

Jeho druhou láskou je hokejbal, ktorý hrával dlhé roky. Postupne, ako naberal na hmotnosti, vynechával jeden zápas za druhým a nakoniec sa hokejky už nechytil. Našťastie sa dokázal naštarovať a vďaka šou Extrémne premeny Slovensko schudol 88 kíl. Zhodené kilá už nechce na sebe vidieť a preto aj ingrediencie vo vianočných dobrotách pozmenil.

„Opustené“ kakaové gule

Zdravá verzia cukroviniek bez múky a cukru

Potrebujeme:

200 g datlí,

100 g mandlí alebo orechov kešu,

2 lyžice kvalitného arašidového masla,

1 lyžica kokosového oleja,

1 až 3 lyžice 100 % bio kakaového prášku

Postup: