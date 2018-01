Postaví vás na nohy: Namixujte si TENTO džús z 5 surovín, ktorý je plný energie  

Nech robíte čokoľvek, do všetkého sa musíte nútiť a stojí vás to veľa námahy? Chýba vám energia a my vieme, ako organizmus naštartovať na plný výkon. Chce to len pár zázračných surovín a pravidelné užívanie. Pripravení na zmenu? Poďte do toho spolu s nami!

Budete potrebovať:

200 g červenej repy

200 mrkvy

1 pomaranč

1 jablko

1 citrón

Ako na to?

Červenú repu, jablko a mrkvu odšťavte. Následne primiešajte šťavu z citróna a pomaranča. Podľa chuti môžete dosladiť medom alebo stéviou. Ak nápoj hneď nevypijete, uschovajte ho v sklenenej fľaši v chladničke. Nezabudnite však, že čerstvá šťava má oveľa viac vitamínov a enzýmov, ktoré nakopnú vaše telo.

Tip: Pohár tohto zázraku si doprajte každé ráno pred raňajkami. Ak pociťujete chronickú únavu, užite pohár pred každým jedlom. Kúra by nemala trvať viac ako týždeň, následne si dajte týždeň prestávku a môžete opakovať.

