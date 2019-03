Prekvapivo jednoduchý TRIK psychoterapeuta, ako byť úspešný. Vyskúšajte to

Slovo úspech vníma každý po svojom, pre každého znamená niečo iné, ale pocit, ktorý nás zaplaví po tom, ako ho dosiahneme, je prakticky rovnaký. Pocit zadosťučinenia, víťazstva, spokojnosti so sebou samým.

„Úspech je dosiahnutie svojich cieľov. Ten, kto zasadí semienko do zeme, polieva ho, potom chráni rastlinku pred vetrom a krupobitím, a keď sa na nej objavia plody, pozbiera ich, je z môjho pohľadu úspešnejšia ako ten, kto si vezme obrovskú pôžičku, kúpi si najdrahšie auto a potom sa trasie aby ho dokázal splácať. Zvonka môže pôsobiť ako úspešný muž, ale iba ja viem, ako zle sa cíti, keď ku mne prichádza na konzultáciu,“ hovorí psychoterapeut Jurij Vagin pre portál otr-online.ru. Počúvajme teda svoje vnútro a neohliadajme sa okolo – šťastie predsa nemôže byť závislé od suseda.

Kaktus verzus bambus

Veľa tiež závisí, či ste cholerik alebo melancholik. Prispôsobte svoje tempo svojmu vnútornému nastaveniu – netrápte sa. „Ak bambus rastie 5 cm za deň, znamená to, že za 10 dní vyrastie 50 cm. Pre bambus je to úspech. A čo kaktus? Ak si pred seba postaví taký cieľ, a príroda mu dovolí rásť len pomaly, o desať dní sa bude trápiť svojou prehrou a neúspechom? Nie. Sangvinik, cholerik, flegmatik aj melancholik majú svoje rôzne kritériá úspechu. Sú však vnútorné, nie vonkajšie…,“ hovorí psychoterapeut.

Andrej sa dostal k darcovstvu krvi netradičným spôsobom. Vďačí za to geocachingu

Malý plán

Kráčanie za svojím cieľom si ale vyžaduje trpezlivosť a tá občas chýba. Sme skrátka leniví prekonávať prekážky. Na otázku, či existuje nejaká technika, ktorá nám pomôže dôjsť do vytúženého cieľa, odborník hovorí: „Už tridsať rokov používam jednu psychotechniku, bez ktorej si neviem predstaviť život. Je to akoby ste si neumyli zuby, nenajedli sa, neobliekli… Je to systém plánovania, keď si dnes urobíte na zajtrajší deň malý plán. Nič veľké, jednoducho si stanovíte, že splníte jeden malý cieľ, ktorý sa splniť za päť – desať minút.“ Je jedno, či je to zaplatenie nájomného alebo kúpa chýbajúceho toaletného papiera, či vybavenie telefonátu. Je dôležité ho hlavne splniť. A ak sa to nestane? „Musíte zaplatiť pokutu. Jedno percento svoje výplaty pošlete na účet detského domova, do útulku alebo na inú charitu. Rozhodne to ale nemá byť tak, že peniaze dáte svojim deťom alebo ich hodíte do pokladničky ako šetrenie na dovolenku.“

Ide to aj po štyridsiatke. Moniku naštartovala mužova poznámka o veku. Začala zdolávať maratóny