Rakovina kože: Ak uvidíte dva alebo viac z týchto príznakov, ukážte sa lekárovi

AJ pri opaľovaní platí, že všetko s mierou. Lekári už dávno upozorňujú na to, že ku kráse úplne postačí len jemné opálenie a ak sa niekto vyhovára na to, že "naberá vitamín D", je to úplne zbytočné. Dostatok potrebného vitamínu D sa nám v pokožke vytvorí aj keď sa prejdete po slnku do obchodu, samozrejme v oblečení, a bude vám to trvať aspoň 10 minút.

Lekár varuje: S hormónmi opatrne, zvyšujú riziko rakoviny!

Dermatológovia každý rok varujú ľudí pred nadmerným slnením, ale každý rok pribudnú v ich ambulanciách ľudia s rakovinou kože. Aj keď sa ochorenie môže objaviť na akomkoľvek mieste na tele, mali by ste si kontrolovať pigmentové znamienka. Ak uvidíte dva alebo viac nasledujúcich príznakov, neodkladajte návštevu lekára:

1. Zmena veľkosti, farby, tvaru

2. Znamienko, ktoré je iné ako ostatné (fenomén škaredého káčatka)

3. Asymetrické alebo s nepravidelnými okrajmi

4. Drsné na pohmat alebo ošupujúce sa

5. Viacfarebné

6. Svrbiace

7. Lesknúce sa

8. Vyzerajúce ako nehojaca sa ranka

TREBA VEDIEŤ:

- Melanóm nemusí vzniknúť na mieste spálenia, môže sa objaviť aj v lokalitách, ktoré ste nikdy nevystavili slnku.

- Iba jedna tretina melanómov vzniká zo znamienok - dve tretiny sa objavia na normálnej koži!