Ruky preč od tváre! Jednoduché pravidlo pomôže vyhnúť sa TOMUTO problému

Vírus chrípky je zákerný príživník – na život totiž potrebuje vašu bunku, do ktorej prenikne a tam sa začne množiť. Antibiotiká ho nedokážu zničiť, ostáva len spoľahnúť sa na barličky v podobe liekov proti horúčke, čajov a postele.

Na očkovanie je už v tomto období neskoro, to ste mali stihnúť ešte v novembri. Navyše, ako sa ukázalo, Slovákov najviac trápi vírus chrípky typu B, ktorý nebol väčšinou taký rozšírený. Preto ho ani neobsahuje trivalentná vakcína, ktorou sa dali ľudia zaočkovať. Je to síce voda na mlyn odporcom očkovania, virológovia však upozorňujú, že očkovanie nebolo zbytočné. Nikdy vás totiž „nenapadne“ len jeden kmeň chrípky, a tak bude prípadné ochorenie prebiehať oveľa miernejšie. Ako sa chrániť?

Čo sa oplatí dodržať?

1. Izolovať sa doma môže len málokto, ale je pravda, že počas chrípkového obdobia môžete vynechať diskotéku, kino i kávičku v nákupnom centre. Čím väčšia koncentrácia ľudí, tým horšie.

2. Predlžujte si pobyt na čerstvom vzduchu a doma vetrajte nárazovo – otvorte dokorán okno na niekoľko minút, aby sa vymenil vzduch. Len vyklopená vetračka nepomôže.

3. Ak to nie je nevyhnutné, nedotýkajte sa tváre. Stále živé vírusy, ktoré môžete mať na rukách, sa ľahko dostanú cez sliznicu nosa, úst či očí do organizmu.

4. Ak už máte doma chorého, kúpte mu rúško na tvár, dostanete ho v lekárni za pár centov. Z lásky k vám ju znesie, aspoň nebude šíriť okolo seba vírusy v kvapôčkach. Nie je pravda, že keď do rúška človek dýcha, je to preňho nebezpečné – chráni svoje okolie.

5. Umývajte si ruky častejšie, než ste zvyknutí. Nepotrebujete nevyhnutne antibakteriálne mydlo, postačí aj obyčajné. Zdá sa to smiešne, ale aj umyť si ruky treba vedieť: dôležité je mydlo napeniť a šúchať si ruky aj medzi prstami a pod nechtami až po zápästie aspoň 20 sekúnd. Vodu zavrite lakťom alebo papierovou utierkou.

6. Neponocujte – imunita sa oslabuje, keď vám chýba kvalitný a dostatočne dlhý spánok.

Viete urobiť zábal správne?

- Ak sa chrípke neubránite, v prvé dni budete zápasiť s vysokou teplotou. Nesiahajte po liekoch na jej zníženie, ak si nenameriate viac ako 38 stupňov Celzia. Horúčka je normálny obranný mechanizmus tela. Nebráňte teda imunitnému systému pracovať. Ak však horúčka stúpa nad 38,5 stupňa Celzia, už ju treba znižovať, zaťažuje organizmus viac, ako treba.

- Pomôže aj sprcha alebo zábal. Treba ho však urobiť správne: do vlažnej, nie ľadovej vody namočte väčší uterák alebo plachtu a zabaľte do nej hrudník na 15 až 20 minút. Neprikladajte zábal na ruky a nohy! Teplotu zrazia čapíky rýchlejšie než tabletky, pretože účinná látka sa prakticky hneď vstrebe do krvného obehu.

- Už dávno neplatí, že sa musíte potiť pod perinou so šálom okolo krku. Použite ľahšiu prikývku, neprekurujte izbu a vetrajte.

Anibiotiká nie

- Je zbytočné sedieť v čakárni u lekára, trápiť seba aj okolie. Ostaňte doma v posteli. Ak sa váš stav však nelepší ani po troch či piatich dňoch, určite sa dajte vyšetriť.

- Netlačte na lekára, aby vám dal antibiotiká, pretože proti vírusu chrípky sú bezmocné. Môžu sa však predpísať v prípade rizikových skupín, napríklad cukrovkárom alebo ľuďom s ochoreniami srdca.

Prečo sú fajčiari ohrozenejší?

Lepšie je nefajčiť aktívne, ale ani pasívne – sliznica človeka, ktorý nefajčí, sa lepšie bráni proti preniknutiu vírusu do organizmu.

TIP

Gogol-mogol

Ak sa vás chytá nachladnutie, vyskúšajte tento skvelý ruský nápoj: Vyšľahajte žĺtok a lyžicu medu do peny. V hnci zohrejte hrnček mlieka a lyžicu masla. Keď sa rozpustí, nalejte ho do vyšľahaného žĺtka. Pridajte lyžičku sódy bikarbóny a 50 mililitrov rumu alebo koňaku. Pomaličky popíjajte.