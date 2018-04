Rýchlokvasených odborníčok na pôrod pribúda. Ako NENALETIEŤ a neohroziť seba aj dieťa?

Po dramatickom pôrode, ktorý zažila Nela Pocisková v aute, pretože nestihla prísť so svojou „dulou“ do pôrodnice, sa opäť skloňuje tento termín. Ako sa ukázalo, žena, ktorá radila speváčke už po prvom pôrode, pretože mala problémy s dojčením, nie je členkou občianskeho združenia zastrešujúceho duly. Jej identitu Nela neprezradila, pretože pre ňu je podstatné, že všetko dobre dopadlo. Filip Tůma však netajil hnev: „Pani vraj hovorila, že to ešte nejde, no Nelka jej na to hovorila, že už to ide. Podľa mňa to bol pre ňu veľký šok, pretože sama porodila. Tak som to počul. Pani volala so záchrannou službou a Nelka sama porodila, vybrala bábätko a dala si ho na seba. V tomto smere som na Nelku nesmierne hrdý. Je to levica. Zachránila naše dieťatko,“ povedal pre televíziu Markíza.

Emočná pomoc

Negatívne emócie z toho, že sa veľa ľudí na internete oborilo na duly, netají ani riaditeľka občianskeho združenia Slovenské duly Mgr. Ľuba Lapšanská. Za svojimi vyškolenými a neustále kontrolovanými dulami si stojí: „Na našej stránke sa každý rok aktualizuje zoznam preverených dúl, ktoré musia prísne dodržiavať pravidlá a poznajú svoje právomoci. Úlohou duly je poskytovať tehotnej alebo rodiacej žene hlavne psychickú a emočnú podporu. Našim dulám od prvého kurzu vštepujeme, že nikdy nesmú rozhodovať za mamičku – či už má ísť do pôrodnice, alebo čakať, či si dá, alebo nedá urobiť nejaký úkon, akú polohu má zvoliť a podobne. Dula má v pôrodnici komunikovať s personálom, vytvárať atmosféru bez stresu, aby žena pekne rodila.“

Riaditeľka prízvukuje, že dula sa nestavia do úlohy zdravotníckeho pracovníka, má prísny zákaz byť napríklad pri pôrode doma. „Ak by to porušila, v našom združení by skončila,“ hovorí rozhodne s tým, že jednu dulu už zo svojich radov vylúčili. Dula nesmie riešiť vážnejšie zdravotné problémy tehotnej ženy, môže jej len poradiť odborníka. „Na to máme prísny etický kódex a kontroly,“ hovorí.

Preveria ich

Ľuba Lapšanská netají, že „rýchlokvasených“ dúl pribúda a zo slova dula sa stal moderný termín, ktorý si môže prisvojiť aj žena, ktorá absolvovala nejaký rýchlokurz. Ak si ženy nájdu na internete ženu, ktorá o sebe tvrdí, že je dula, odporúča preto zatelefonovať do občianskeho združenia, kde to preveria. „V Česku sa bežne robia trojdňové kurzy a nedávno prebehol jeden aj u nás. Bol zameraný len na pôrod a viedol ho zahraničný lektor, ktorý nemal predstavu, ako to chodí v našich pôrodniciach. Nie je možné, aby sa niekto stal dulou za tri dni,“ varuje.

Pod dohľadom komisie

Duly, ktoré sú členkami občianskeho združenia, musia absolvovať najskôr ročný kurz. „Potom sa stávajú dulami vo výcviku. Nasledujú ďalšie približne dva roky vzdelávania a až potom môžu urobiť záverečné skúšky a dostať certifikát. Pri skúškach je aj pôrodná asistentka a atestovaný psychológ. Je pre nás dokonca podstatnejší, pretože úloha duly je emočná a psychická podpora. Fyziológiu pôrodu musí dula, samozrejme, poznať, ale neskúšame ich z medicínskych diagnóz ani neočakávame, že budú vedieť odviesť pôrod!“ prízvukuje riaditeľka.

Dodáva, že certifikovaná dula je pod kontrolou etickej komisie a ak sa lekárovi, pôrodnej asistentke alebo aj mamičke niečo nepozdáva, môžu sa kedykoľvek na občianskej združenie obrátiť. „Máme okolo sedemdesiat členiek, ktoré si každé tri roky musia obnoviť certifikát, každý rok sa stretávame, vieme o sebe... Nie je to tak, že by sme ženu vypustili z kurzu len tak do prázdna,“ hovorí. „Sme v európskej asociácii dúl, a keď porovnávame kurzy, ten náš je jeden z najdlhších a najviac prepracovaných. Nepoľavíme z toho, naopak, ešte ho rozšírime.“

Nezabudnite na dohodu

Musí vedieť dula zareagovať aj v prípade neštandardného pôrodu mimo nemocnice? „Duly si môžu urobiť v rámci povinného celoživotného vzdelávania rôzne nadstavbové kurzy, napríklad kurz prvej pomoci alebo kurz krízovej intervencie. Nie je to však prvoradá práca duly,“ vysvetľuje.

Prízvukuje tiež, že medzi tehotnou ženou a dulou by mala byť písomná dohoda, v rámci ktorej sa okrem iného aj vymedzí, aké služby dula môže a nemôže poskytnúť: „Jednou zo základných vecí je, že dula nie je zdravotnícky pracovník a neposkytuje zdravotné služby.“ Ľuba Lapšanská pripúšťa, že duly visia v akomsi vzduchoprázdne: „Napriek tomu, že chodievame prednášať zdravotníkom, tam, kde nás poznajú, si na nás aj v pôrodniciach pochvaľujú, na ministerstve zdravotníctva nás akreditovať nechcú, pretože nie sme zdravotníci, a na ministerstve školstva zasa preto, že pracujeme v pôrodniciach.“

Potom sa môže prakticky každý, kto sa cíti na to, že môže radiť ženám, otitulovať ako dula? „Áno, tento problém nás naháňa už dlhé roky,“ hovorí. Spomína na boj s jednou pseudodulou, ktorá na svojej webovej stránke ponúka služby všetkého druhu. „Nemáme páky na to, aby sa prestala tak prezentovať. Preto odporúčam ženám, aby sa na nás obrátili,“ hovorí.

A aký biznis je byť dulou? Rozhodne to vraj nie je zárobkový podnik. „Naša najlepšia dula v Bratislave inkasuje za stretnutie pred pôrodom, sprevádzanie pri pôrode a jedno stretnutie po ňom dokopy 150 eur,“ uzatvára.

Hrozí pokuta až 33 193 eur

Ak sa tehotná žena riadi zdravotnými radami alebo využíva zdravotnú starostlivosť od niekoho iného ako od lekára alebo pôrodnej asistentky, vystavuje sa istým rizikám ona aj daná osoba. Odborník na medicínske právo JUDr. Ivan Humeník upozorňuje: „Zákon presne vymedzuje, kto má právo poskytovať zdravotnú starostlivosť, duly ani laktačné poradkyne, ktoré nie sú zdravotníckymi pracovníčkami, skrátka laici bez patričného vzdelania určeného zákonom to nie sú. A činnosť, ktorá sa týka poradenstva v tehotenstve, pôrodu či asistencie pri pôrode sa za zdravotnú starostlivosť považovať dá.“

Ak by žena nebola spokojná s radami nezdravotníckeho pracovníka alebo by došlo k mimoriadnej situácii, nie je dostatočne chránená, nemôže sa ani v prípade nesprávneho postupu duly obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Jednou z možností je obrátiť sa na samosprávny kraj, kde má daná osoba, ktorá poskytla služby, ktoré majú povahu zdravotnej starostlivosti, trvalé bydlisko. Ten môže fyzickej aj právnickej osobe, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť bez povolenia, uložiť sankciu až 33 193 eur.

Je to však len pokuta, z ktorej nemá poškodená osoba žiaden priamy profit. Ak by chcela vymáhať odškodné, musela by sa obrátiť na súd.

Nemajetková ujma

Právnik nevylučuje, že by mohla mať kauza aj trestnoprávny rozmer. Výhodou pri dokazovaní je pre obe strany mať preto spísanú zmluvu, kde by bolo presne uvedené, na akých službách sa zmluvné strany dohodli a za čo všetko poskytovateľ služby zodpovedá. „Pôrod v aute môže môže byť mnohých žien vyvolať traumou, ktorá spôsobí, že už žena napríklad v budúcnosti nebude chcieť rodiť. Ak to vyvolalo takúto osobnostnú ujmu, môže poškodená získať nárok na nemajetkovú ujmu v rámci ochrany osobnosti a dá sa predpokladať aj nárok na náhradu škody. Bolo by však nutné dokázať, že sa to stalo naozaj v dôsledku činnosti osoby, ktorá jej radila, aby presun do pôrodnice odkladala, hoci situácia svedčala, naopak, k skoršiemu transportu do zdravotníckeho zariadenia,“ uzatvára právnik.