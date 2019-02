Skolila vás chrípka? Vykašlite sa na lieky, SADNITE SI na soľ!

Šípky a škorica

Okrem pohybu na čerstvom vzduchu, prísunu vitamínov a minerálov v prirodzenej forme urobia pre imunitu výbornú službu bylinky. Hrsť sušených šípok namočte na noc do studenej vody. Ráno pridajte trochu škoricovej kôry a povarte na miernom ohni 10 minút. Lúhujte ešte 10 minút. Preceďte a po dúškoch vypite. Tie isté šípky môžete v ten deň uvariť ešte dva razy. Tretí odvar je na posilnenie imunity najlepší. Oslaďte medom a citrónom.

Oregánový čaj

Látka karvakrol je obsiahnutá v listoch oregana a úspešne bojuje aj s kvasinkovou infekciou, ktorú môžete získať napríklad užívaním antibiotík. Jednu lyžičku sušeného oregana zalejte vriacou vodou a pite ako normálny teplý čaj. Prečistí vám to aj hrubé črevo.

Vyhrejte kostrč

Soľ je nad zlato, pri prechladnutí to platí stopercentne. Na panvici zohrejte pohár hrubozrnnej morskej soli. Až na takú teplotu, aby vám soľ pod pokrievkou praskala podobne ako pukance. Rozpálenú soľ zabaľte do utierky a sadnite si na ňu tak, aby sa teplo dostalo ku kostrči. Seďte tak až dovtedy, kým je soľ horúca. Kostrč je konečný orgán, ktorý vraj dokáže ,,vytiahnuť“ zápaly a škodlivé látky z tela. Soľ vysypte napríklad do vane a podľa farby zistíte, koľko vám toho z tela vytiahla. Čím žltšia, tým bolo telo viac zanesené.

Nohy v soli

Kto sa necíti na vaňu, môže si pripraviť aspoň kúpeľ nôh. Do väčšej nádoby napustite vodu s teplotou približne 36 stupňov, pridajte éterický olej alebo soľ so štipkou sódy bikarbóny. Nohy si ponorte do vody a postupne prilievajte horúcu vodu, teplotu pokojne zvyšujte až do 50 stupňov. Oleje preniknú do krvného obehu a voda prehreje organizmus. Kúpeľ by mal trvať asi 20 minút. Potom si nohy osušte, natiahnite ponožky a ukryte pod teplú deku.

Vypite kurkumu

Na začiatku ochorenia zaúčinkuje korenina kurkuma. Dve až tri lyžičky kurkumy zalejte vodou s teplotou 70 – 90 stupňov a vypite. Na podporu imunity je skvelá aj kombinácia tejto koreniny, cesnaku, čierneho korenia a citrónovej šťavy. Cesnak nakrájajte nadrobno, primiešajte zvyšné koreniny a vytlačte citrón. Nádobu so zmesou dajte do chladničky a každé ráno zapite zmes vodou. Nerozhryznite kúsky cesnaku, iba prehltnite a zápach cesnaku z vás nebude cítiť.

Zázračná zmes

Účinky vrecúškových čajov sa s klasickými sušenými bylinkami nedajú porovnať. Kúpite ich v lekárni. Urobte si túto zmes: 15 gramov vňate šalvie lekárskej, vňate zemežlče menšej, 15 gramov semien fenikla obyčajného, pár kvetov lipy, vňate mäty piepornej a kvetov bazy čiernej. Aj keď to vyzerá, že je to náročné na kúpu, účinok stojí za to. Jednu lyžičku zmesi zalejte vriacou vodou, lúhujte 10 minút a preceďte. Dochuťte citrónom a medom. Užívajte štyri razy denne, vždy čerstvo pripravený. Dobre sa vypotíte.

Sóda v nose