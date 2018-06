Šokujúci módny trend v duchu Joža Ráža: NA TOTO by ste si asi netrúfli

Na chlapíkov, ktorým trčali chlpy z nosa, sa ešte donedávna dívali dámy s opovrhnutím. Elektrické „holítko“ špeciálne na nosný porast sa preto stal bežnou súčasťou pánskej výbavy, podobne ako holiaci strojček. Používali ho dokonca aj ženy na jemné nosné páperie. Veď akékoľvek chlpy boli roky tabu. Trend holých tiel je však na ústupe.

Koniec postrižín

S neoholeným podpazuším začala ako prvá provokovať Madonna. Po nej to zopakovala jej dcéra Louders, ktorá takto chlpatá nedávno nefotila celú reklamnú kampaň na retro športové oblečenie. Trend „postrižín“ však končí aj na iných miestach tela. Chĺpky sa dokonca dávajú aj tam, kde ženám zväčša príliš nerastú - do nosa.

S bizarným módnym trendom na hranici recesie prišli mladé blogerky. Užívatelia sociálnych sietí sa dnes na svoje profily fotia s umelými riasami stočenými do krúžku, ktoré si vopchajú do nosných dierok. Na webe sú podrobné návody, ako to spraviť aby držali. Ako prvá si svoj nos vylepšila blogerka Gret chen chen v duchu hesla Joža Ráža nepreženieš, neprerazíš. A naozaj, zaujala a hneď mala húf nasledovníkov. A trend sa rozvíja, najnovšie sa umelé riasy lepia aj nad hornú peru.