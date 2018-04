Spríjemnia športovanie: Zaobstarajte si TIETO vecičky a fyzická aktivita vás hneď chytí!

Nie je lepšie obdobie na športové začiatky ako máj. Slnko svieti, dni sa predĺžili a jarná únava postupne opadáva. Na výhovorky nie je priestor. Mnoho ľudí sa práve teraz snaží napraviť resty z novoročných predsavzatí, ktoré si odkladali na lepšie počasie. Možností je neúrekom a každý si môže prísť na svoje. Prechádzka popri brehu rieky vás vždy rozladí, lebo ste obklopená ľuďmi v pohybe? Jeden behá, druhý korčuľuje a obďaleč skupinka ľudí precvičuje svoju vytrvalosť. Pri pohľade na nich vám však po rozume chodí jediná myšlienka: ,,Mala by som začať aj ja!“ Exteriér ponúka množstvo možností. Môžete behať, bicyklovať, korčuľovať, prechádzať sa alebo sa stať členom workout skupiny.

Beh vypne hlavu

Je len na vás, ktorú aktivitu uprednostníte. Beh je určený najmä ľuďom, ktorí túžia po vypnutí mysle. Azda neexistuje iný šport, pri ktorom sa dokážete tak maximálne sústrediť na vlastné telo ako pri behu. Sledovanie pravidelnosti dychu, správneho držania tela či pulzovej frekvencie vám odpúta pozornosť od všetkých problémov, ktoré vám zamestnávajú myseľ. Beh je silným protivníkom každodenného stresu, ale napomáha tiež zlepšovaniu činnosti kardiovaskulárneho systému, nárastu svalovej hmoty, kondícii, úbytku na váhe.

Workout spáli kilá navyše

Pri workoute sa pripravte na poriadny tréning s vlastnou váhou. Komunita ľudí, ktorí sa venujú tomuto športu, sa na Slovensku rozrastá. Nemusíte si kupovať permanentku do fitness centra, i tak účinne spálite prebytočné kilá. Trénovať môžete kdekoľvek - v parku, doma, pri vode. Vďaka rôznym zhybom, drepom, poskokom či cvičeniam na výdrž intenzívne precvičíte všetky časti tela. Okrem toho, že rozvíjate svoje silové schopnosti, veľmi efektívne sa zbavíte podkožného tuku a tiež popracujete na svojej obratnosti.

Všestranná cyklistika

Cyklistika je správna voľba pre tých, ktorým sa zdá beh nudný a workout zase príliš silový šport. Jazda na bicykli zdraviu prospieva, a to bez ohľadu na vek. Bicykel šetrí nosné kĺby, ktoré sú pri behu namáhané, najmä ak si vyberiete tvrdý terén. Je preto ideálnou alternatívou aj pre ľudí s nadváhou. Cyklistika je prospešná nielen telu. Pri športovaní si môžete vychutnávať pohľad na okolitú krajinu alebo sa porozprávať s cyklopartnerom a popritom budete spaľovať kalórie, naštartujete organizmus a tiež rozhýbete kardiovaskulárny systém.

Náramok na ruky a hudba do uší

Okrem kvalitnej prilby či bežeckých tenisiek by ste nemali ako začiatočník zabúdať ani na to, aby ste spoznávali hranice svojho tela. Skvelým pomocníkom pre vás môžu byť fitness náramky, ktorými dokážete zmonitorovať svoje telesné funkcie aj počas športu. Nemusí pritom ísť o vysokú investíciu. ,,Na trhu sú dnes v rôznych cenových prevedeniach. Ak so športom začínate a obávate sa, že vaše odhodlanie nebude trvať dlho, vyberajte z lacnejších prevedení a neskôr presedláte na drahšie,“ radí Jan Horák, odborník na športové doplnky z internetového obchodu. Vďaka fitness náramkom môžete sledovať spálené kalórie, vývoj vašej kondície či merať tepovú frekvenciu, kroky alebo čas. ,,Mnohé z týchto náramkov sú prispôsobené aj náročnejším podmienkam a môžete v nich napríklad aj plávať. Sú tiež jednoducho ovládateľné trasením či dotykom,“ dodáva odborník.

A nemali by ste zabudnúť, že šport s hudbou v ušiach dostáva úplne inú dimenziu. Prestávate vnímať vlastné dychčanie, nerušia vás okolité ruchy a rytmus vám bude udávať tempo cvičenia. Rovnako ako náramky, tak aj slúchadlá sú prispôsobené rôznym športovým podmienkam. ,,Ak vás ruší kábel slúchadiel alebo vypadávajúce štuplíky z uší, zaobstarajte si bluetooth verziu slúchadiel. Sú navrhované tak, aby poskytovali maximálne pohodlie pri akejkoľvek fyzickej aktivite,“ vysvetľuje odborník. Takto vystrojení sa pokojne môžete zaktivizovať. Športu zdar!

