Ste POTETOVANÍ a radi sa opaľujete? Slová onkodermatologičky asi nebudete chcieť počuť

Po zime sme väčšinou ako z vápenky, hlavne ak pracujeme v uzavretých priestoroch a nie sme nútení stáť ani len na električkovej zastávke. Potom nám jedného dňa napadne vyzliecť sa a ľahnúť na tri hodiny v plavkách do záhrady alebo odletieť k moru. „Excesívne, teda nárazové opaľovanie je pre pokožku veľmi nebezpečné,“ varuje onkodermatologička MUDr. Desana Borecká. Ak vycestujete na sedem dní k moru, musíte sa „zmieriť“ s tým, že neprídete čokoládovo opálení, ako by ste si možno želali. Kožu treba totiž na slnko zvykať postupne. Spočiatku by vám malo stačiť iba pätnásť minút doobeda, ani to nesmiete vyjsť na slnko bez ochranného krému. Poobede, po tretej hodine popoludní, si môžete dopriať ďalšiu polhodinku. Medzitým sa chrániť oblečením alebo tráviť čas v tieni.

Je to hlúposť

Najväčšou chybou je takzvaná príprava na dovolenku v soláriu, ku ktorej sa ešte stále ľudia uchyľujú . „Je to absolútna hlúposť,“ hovorí otvorene lekárka, ktorá sa denne stretáva s pacientmi s nádormi na koži. „Solárium totiž zvyšuje množstvo UV žiarenia, ktoré dostáva človek na kožu a ktoré je karcinogénne, potláča imunitu a navyše podporuje starnutie,“ varuje. Radšej samoopaľovací krém Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny už preradila soláriá z kategórie „pravdepodobne spôsobujúce rakovinu“ do kategórie spôsobujúce rakovinu. Mnohí odborníci volajú po zákaze solárií pre mladých ľudí. „Mladých nezaujíma, čo bude o dvadsať rokov, oni chcú byť pekní teraz,“ hovorí lekárka. Radšej ako solárium, o ktorom ani netušíte, aké kvalitné alebo nekvalitné žiariče používa, odporúča použiť samoopaľovací krém. „Krém spôsobuje iba oxidáciu horných vrstiev kože, nejde o stimuláciu pigmentovej bunky,“ vysvetľuje. Dodáva, že slnka máme po celý rok v tejto modernej dobe, keď si mnohí doprajú dovolenku pri mori, naozaj dosť.

Tetovanie a opaľovanie

Je pravda, že opaľovanie potetovanej kože je nebezpečné? Sú potetovaní ľudia z hľadiska rakoviny kože ohrozenejší? „Melanóm, najagresívnejšiu rakovinu kože, spôsobuje viacero faktorov a jedným z nich je UV žiarenie aj genetika. V ambulancii však mám veľa ľudí s melanómom, ktorí sú potetovaní – až 95 percent pacientov medzi dvadsiatkou a tridsiatkou má nejaké tetovanie. Jednou z príčin môže byť farbivo, cudzorodá látka v koži, ktorú imunitný systém nerozpoznáva,“ vysvetľuje lekárka. „Tetovanie, najmä veľkoplošné, môže znížiť obranyschopnosť kože. Je to móda, ale každý deň vidím jej následky. Aj na zahraničných kongresoch sa udáva tetovanie ako jedna z možných príčin melanómu,“ hovorí MUDr. Borecká.

Ide aj o to, že potetovaní ľudia majú tendenciu v lete ukazovať čo najviac svoje ozdobené telo, pestujú svoj vzhľad, preto sa aj viac opaľujú. Ak sa tetovanie skombinuje so svetlým fototypom kože, náchylnejším na spálenie, katastrofa na seba nemusí nechať dlho čakať.

Oblečte sa do UPF

Mýlite sa, ak máte pocit, že čisto bavlneným alebo ľanovým bielym tričkom si zabezpečíte ochranu. Je síce lepšie ako vypekanie na slnku, ale lepšia je syntetika. Siahnite po textíliách s označením UPF (Ultraviolet Proof Factor) – existuje v rozmedzí 15 až 50+. Čím vyššia hodnota, tým lepšia ochrana, tak ako SPF faktor pri opaľovacích prípravkoch. Do kvalitného oblečenia s najvyššou ochranou sa oplatí investovať najmä u detí – ich ťažko udržíte sedieť pod slnečníkom.

Treba vedieť: Po čase textílie strácajú svoju ochrannú schopnosť, ale dá sa obnoviť.