Stres treba poriadne zaliať. 5 nápojov, vďaka ktorým sa vám uľaví

Trošku môžete

Alkohol nič nerieši a rozhodne ním netreba snímať stres. Namiesto uvoľnenia po dvoch panákoch môže prísť depka alebo nebudete fyzicky schopná urobiť to, čo potrebujete stihnúť. Ak ste však kávičkárka, je tu spôsob, ako využiť pozitívne účinky alkoholu, ktorý môže trochu uvoľniť paru, ak sa nadávkuje správne. Namiešajte si chutnú írsku kávu, ktorá zohreje aj správne upokojí: nalejte do pohára 4 cl sladšieho likéru a zalejte 100 ml uvarenej kávy. Ak sa chcete odmeniť, doprajte si poriadny kopec šľahačky. Stres sa bojí sladkostí. Občas môžete!

Medovka po nákupoch

Ak si doprajete hodinu pred spaním čaj z medovky lekárskej, budete mať vraj pekné farebné sny, vyskúšajte. Pohár medovky si, samozrejme, doprajte hocikedy cez deň, keď práve dobehnete z obchodného centra. Po tele sa vám rozleje pocit, že tie davy ľudí, cez ktoré ste sa predierali, bol len sen. Medovka nielen upokojí, ale aj pomáha zlepšovať prácu mozgu. Vďaka nej si možno spomeniete, kam ste ukryli darčeky, ktoré ste nakúpili možno aj v lete. Zároveň zaženie vyrážky, ktoré sa vám vyhodili z ich hľadania – ak sa nad ňou naparíte, čistí totiž aj kožu.

Dodá odvahu

Máte fóbiu z priestorov, preplnených ľuďmi? Vyskúšajte borák lekársky. Dve lyžičky sušenej rastliny zalejte vriacou vodou a lúhujte asi štvrť hodiny. Nielenže vás uvoľní, ale vraj má schopnosť dodať odvahu. Možno sa konečne odhodláte povedať partnerovi, že nechcete ten istý parfum pod stromček, ktorý vám dal už tretí rok. Alebo zavoláte svokre, že tentoraz navaríte podľa seba!

Nie je pre každého

Ľubovník bodkovaný je krásna žltá rastlinka, ktorá je skvelým antidepresívom a jemným sedatívom. Zaberá pri úzkosti a strese či strachu. Ak vás po pohľade do pracovného aj osobného kalendára prepadne hrôza, ako to všetko stihnete, poriadne sa ho napite. Ale pozor! Ak užívate nejaké lieky, napríklad pri ochorení srdca, depresii či proti zrážaniu krvi, ale aj iné, poraďte sa v lekárni. Hrozia interakcie! Ak skončíte v nemocnici, už nestihnete vôbec nič. Pozor si dajte pri užívaní antikoncepcie.

Nepatrí len do hrnca

Rozmarín je chutná korenina, ktorú máte určite v kuchyni a využívate ju do varenia – výborná je s mäsom. Ak používate iba sušený rozmarín, teraz to zmeňte. Pred sviatkami si ho postavte na parapet v črepníku. Vetvička zaliata horúcou vodou sa hodí, kým budete piecť koláče. Ak sa niečo pripáli, nerozhodí vás to. A hodí sa aj do kúpeľa – lepšie zaspíte: 10 stoniek rozmarínu zalejte pol litrom vriacej vody a pol hodiny lúhujte – pridajte do vane.