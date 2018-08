Super TIP: Jednoduchý recept ako sa správne nabudiť pred ranným tréningom!

Pri cvičení treba mať hlavne pevnú vôľu a chuť niečo so sebou robiť. Niekomu vyhovujú ranné tréningy a niekomu zase poobedné. Je jedno kedy na sebe makáte, no väčšina ľudí sa rannému zdvíhaniu činiek vyhýba, pretože radšej chce ležať v posteli a prevaľovať sa zboku nabok. Trénerka Lucia má však na to jasný názor: „Ranné rozhýbanie sa vám pozitívne naštartuje deň a má to svoje čaro,“ hovorí.

Prírodné nabudenie

Podľa jej slov však telo po prebudení nezaťažujte ťažkými raňajkami, lebo by to bolo len na vašu škodu. „Výbornou alternatívou sú ryžové, viaczrnné kaše s ovocím, no treba to obmieňať aj s niečím iným. Napríklad vajíčkami či šunkou a syrom so zeleninou. Telo treba občas šokovať aj inými raňajkami,“ prízvukuje. A čo ešte odporúča? „Výbornou voľbou pred tréningom je vypiť po raňajkách kávu. Tá vás správne nabudí a je prírodným spaľovačom tukov. Kofein zrýchli metabolizmus človeka a to pri cvičení potrebujeme,“ radí Lucia