Super TIP: Ľahšia za 3 týždne? Ide to! A my vieme ako...

Pozná to azda každý! S novým rokom nám do života vstúpia aj predsavzatia, ktoré často súvisia s chudnutím. Väčšinou ich každý drží pár dní a potom s tým skoncuje. Špecialistka na zdravú výživu Tina Zlatoš Turnerová poradí, ako sa zaťať a vydržať, aby ste docielili vytúžené ovocie. „Január je vhodný mesiac na to, aby sme začali s motiváciou v chudnutí, a keď si niečo sľúbime, mali by sme to aj dodržať. V prvom rade musíme zapracovať na myslení v oblasti návykov, jedla a pohybu,“ prízvukuje Tina, ktorá sa dušuje, že keď sa raz zatnete a nepoľavíte, zmena na vašom tele bude badateľná už v priebehu troch týždňov.

Do jednej dlane

Od stravy sa odvíja všetko a nie nadarmo sa hovorí: Sme to, čo jeme! Preto by náš denný príjem sacharidov – teda ryže, zemiakov, cestovín či chleba, nemal presiahnuť veľkosť jednej dlane. Ak sa zmestíme s týmto množstvom do jedného dňa, uvidíme na sebe postupné pozitívne zmeny. „Samozrejme, dobré tuky do nášho jedálneho lístka patria a syry či kvalitné maslá by sme si mali dopriať,“ hovorí. Čo je však podľa Tiny dôležité, je množstvo, ktoré skonzumujeme a takisto podmienkou dosiahnutia dokonalejších kriviek je: Vyhýbať sa širokým oblúkom sladkostiam! A čo v prípade, že to jeden deň „prešvihneme“ s rezňami, šalátom, údeným a zakončíme to plnou táckou sladkostí ? „V takomto prípade nám určite pomôže na druhý deň hladovka. Teda piť 24 hodín len čistú vodu a čaje. Nikomu to neuškodí,“ smeje sa so zdvihnutým prstom.

Namiesto váženia meranie

Tina varuje pri chudnutí aj pred tým, aby sme sa rozhodne nevážili každý deň. Je to zradné a niektoré ženy to môže skôr odradiť, ako motivovať. „Namiesto toho si môžeme radšej merať obvody na tele – lýtku, stehne, bokoch, páse, prsiach a bicepsoch. V tabuľke môžeme potom každé tri týždne na číslach sledovať, ako sa naše telo mení. Tento údaj je určite dôveryhodnejší ako samotná hmotnosť.“

Hýbte sa

Počas sviatkov sa mnohé poriadne „vypapkáme“, denne prijmeme počas týchto dní aj trojnásobok viac kalórií, než do tela dáme za bežných okolností.

Prvým krokom, ktorým pomôžeme telu, je zaradiť do bežného dňa šport. Je to spolu so stravou alfa a omega všetkého. „Dôležitá je pravidelnosť. Naše rána by mali začínať cvičením nalačno v trvaní 5-25 minút. Ak sa nám tento návyk vryje pod kožu, sme na dobrej ceste k želanému úspechu. Ide aj o celodenný dobrý pocit, že už zrána sme niečo pre seba urobili.“

Priťahovanie kolena do dlane – Cyklicky opakujte 20-krát za sebou v 3 sériách. Cvik aktivuje všetky svaly nôh, zadku, zapája brušné svalstvo. Zdvíhaním rúk diagonálne aktivujete paže na tricepse, čo je slabé miesto, kde sa ukladá tuk.

Bicyklovanie – Ozdravujúci cvik, pretože neprecvičujete iba svalstvo brucha a nôh, ale aj vnútorné orgány a črevá, prekrvíte celú brušnú dutinu. Cvičte minútu a zopakujte 3- až 5-krát.

Široký podrep a výdrž – S kolenami od seba klesajte ako do drepu s rukami vbok. Aktivujete svaly zadku, panvy, spodnej brušnej steny, bočných a vonkajších svalov stehien. Pre ženy výborný formovací cvik. V tejto pozícii vydržte 40 sekúnd, zopakujte v 4 sériách.

Bočný plank s upažením – Ak polohu nezvládnete, pokojne zostaňte na lakti. Aktivujete celý svalový komplex bočnej línie tela, boky, pás, zadok a zapájaním rúk aj prsné svaly a svaly ramena a trapéz. V pozícii vydržte aspoň 30 sekúnd a zopakujte 3-krát na každú stranu.