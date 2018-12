Taká malá a taká zdravá! Mandarínka vám pomôže pri chudnutí aj pri nádche

Aj nepatrná koncentrácia mandarínkovej vône vo vzduchu pozitívne ovplyvňuje náladu a správanie ľudí, zistili chicagskí vedci. Toto aromatické ovocie však poskytne vášmu telu oveľa viac, aby bolo štíhle a zdravé. Mandarínky pomáhajú znižovať hladinu škodlivého cholesterolu v krvi a zmierňujú reumatické bolesti. Kombinácia vitamínov, minerálov a rôznych fytochemikálií znižuje riziko mnohých chronických ochorení, infarktu, mŕtvice i rakoviny.

Mandarínky sú nízkokalorické – 182 kJ/100 g, bohaté na vitamín C, pektín a vlákninu, preto sú ideálnym ovocím pri virózach aj pri redukčných diétach. Keď ste chytili nádchu, nakúpte si mandarínky. Obsahujú až sedemkrát viac prírodného synefrínu ako ostatné citrusy. Synefrín uvoľňuje upchatý nos a pomáha aj pri spaľovaní tukov.

Čo s nimi

Mandarínky môžete jesť každý deň a nemusí to byť len na desiatu či olovrant. Pri trávení citrusov sa netvorí škodlivý odpad, pretože organizmus potrebuje na ich spracovanie iba polhodinu. Vyskúšajte aj niektoré exotické recepty, kde sa citrusy pridávajú do rôznych pokrmov. Mandarínky sa výborne dopĺňajú s ryžou, hydinovým mäsom a so syrmi.

Taká malá a taká zdravá

Podporuje obranyschopnosť, chráni bunky pred radikálmi

Antiseptické a antirakovinové účinky

Znižuje vysoký cholesterol, prevencia kardiovaskulárnych ochorení

Podporuje trávenie, pravidelnú stolicu, prečisťuje tráviaci trakt

Močopudné účinky, odvodňuje a prečisťuje obličky s močovými cestami

Podporuje tvorbu kostného a kĺbového tkaniva

Podporuje zdravú pokožku, kvalitné vlasy a nechty

Podporuje tvorbu červených krviniek, prevencia Anémie

Účinky mandarínky na chudnutie

Mandarínky majú nízky glykemický index. To znamená, že sú výborné ovocie počas chudnutia, ktoré normalizuje hladinu cukru v krvi. Taktiež ich vysoký obsah vitamínov podporuje metabolizmus a tým aj zdravé chudnutie. Mandarínky sú vhodné pri redukčných diétach ako doplnok jedálničku na chudnutie, pretože nemajú veľa kalórii, sú močopudné čo je tiež pozitívne pre dobré odvodnenie.

Jednoduchý recept z mandariniek

Recept – mandarínkový exotický šalát

Tento jednoduchý a extra zdravý šalát môžete konzumovať na raňajky alebo na ľahšiu večeru. Tento mandarínkový šalát neobsahuje laktózu a ani lepok. Je nabitý vitamínom C, takže sa hodí aj počas chrípky.

Potrebujete: 3 ks mandarínky, 1 ks menší pomaranč, 2 ks kivi, 1 ks banán a 0,5 KL mletú škoricu.

Očistené ovocie si nakrájajte na kocky, krúžky a vložte do väčšej misky. Pridajte mletú škoricu, prípadne aj citrónovú či limetkovú šťavu, všetko dobre premiešajte a môžete jesť. Keď necháte ovocie v chladničke, pustí šťavu.