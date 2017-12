Takto spoznáte kvalitné hovädzie mäso. Stačí vedieť iba zopár dôležitých maličkostí

Čerstvému jedlu sa nič nevyrovná a platí to aj v prípade mäsa. Napriek tomu by sme si ho nemali dopriať hneď po zabití, mäso by totiž malo zrieť v chlade aspoň 48 – 60 hodín.