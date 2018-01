TIP pre chorľavých dospelých a aj deti: Všetko vyrieši zázračná kanvička

Vírusy a baktérie na nás číhajú všade naokolo a do tela sa nám dostávajú vdychovaním. Existuje však šikovný pomocník, ktorý pomáha predísť chorobe a medzi mamičkami je vychválený do nebies. O čo ide?

Červená pre nosné sekréty

Škôlkarské soplíky pozná každá mama a dobre vieme, že boj s nimi je takmer nemožný. V lekárni sa však dá zohnať veľký pomocník, ktorý priebeh zelených soplíkov zmierni či úplne vylieči. A je jedno, či ide o dieťa alebo o dospelého. Je to plastová kanvička, ktorá funguje na princípe preplachovania dutín pomocou prevarenej vody s teplotou 37 stupňov Celzia a odmerky morskej soli. Tento slaný roztok dokáže urobiť s vaším nosom hotové zázraky a vyplaví z neho všetko, čo tam nemá čo robiť. Na jar či v lete ním odstránite peľ a prach, v zime zasa vyliečite zapchatý nos či zmiernite príznaky choroby.

Ako to funguje?

Roztokom sa naplní plastová kanvička a nad vaňou, samozrejme, chce to určitú prax, začnete s preplachovaním nosa a dutín. Základom všetkého je to, aby ste vy alebo vaše deti dýchali ústami. Ak sa pri preplachovaní logicky nadýchnete nosom, roztok vdýchnete a je to veľmi nepríjemné. Dbajte na to, aby ste boli v predklone a hlavu mali jemne natočenú do strany. Ak však zvládnete tieto zásady, druhou dierkou bude vytekať slaná voda so všetkým, čo v nose nemá čo hľadať. Čiže pri deťoch nebuďte šokovaní, keď im z nosa vybehnú doslova „hrudy“ zelených sekrétov.

Tak to má byť a s efektom budete nadmieru spokojní, pretože prázdny a hlavne zdravý nos za to bude stáť. Po aplikácii kanvičky si nezabudnite vyfúkať nos, aby ste odstránili zvyšky slaného roztoku. „Odkedy ,kanvičkujem‘ synovi nos, prestal mať opakované zápaly stredného ucha a zapchatý nos mu týmto spôsobom vyliečim do troch dní. Nedám na to dopustiť. U lekárov by sa mala robiť väčšia osveta, pretože to naozaj funguje,“ prezradila nám jedna z nadšených mamičiek. Rovnako na kanvičku nedá dopustiť ani MUDr. Jitka Vydrová: „Je to prevencia, ktorú odpradávna využívajú všetky jogínske metódy. Mali by sme tým začínať každé ráno.“ Za pokus to teda stojí, čo poviete?