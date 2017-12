TIP: Táto vec vám zaručí, že sa za sviatočným stolom nepohádate a neopijete

Do lekárne si chodia počas sviatkov ľudia hlavne po lieky na pankreas a žlčník – hovorí PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková. Skrátka, radi si doprajeme a aj keď nám býva zle, každý rok sme nepoučiteľní. Ak nepotrebujete volať sanitku pre žlčníkový záchvat, voľne predajné lieky na upokojenie tráviacej sústavy zaberú. Stačí deň – dva diéty a môžete byť opäť vo forme.

Pomôže púpava

Farmaceutka z bratislavskej lekárne, v ktorej nájdete aj rôzne zaujímavé alternatívne liečivá, odporúča popri diétovaní využiť aj priam zázračnú silu bylín: „Ak sa prejete, potrebujete podporiť funkciu pečene a vyprovokovať produkciu žlče. Ľudia si obvykle pýtajú pestrec mariánsky, ale kráľovnou medzi bylinami na podporu funkcie pečene je obyčajná púpava. Hovorí sa jej aj slovenský ženšen. Pomôže dať pečeň do poriadku a ak vám správne funguje tento orgán, máte aj energiu,“ hovorí.

Jedným zo signálov, že máte preťaženú pečeň, je horkosť v ústach. – Okrem púpavy sú vhodné všetky bylinky obsahujúce horčíny – zemežlč či palina, ale uľaví aj repík. – Na odkyselenie organizmu pomáha chlorela či zelený jačmeň, repík aj rebríček. Dôležité je však piť dostatok čistej vody.

Využite celú rastlinu

Ako si pripraviť naozaj dobrý púpavový čaj? „Najskôr povarte koreň a ešte vriacim odvarom zalejte listy. Po vylúhovaní preceďte,“ radí farmaceutka.

Proti stresu

Sviatočné obdobie je často plné stresu – najskôr sme stresovaní zháňaním darčekov, potom snahou o dokonalosť sviatočného stola a niekedy aj tým, aby celá rodina prežila všetko v mieri. Farmaceutka má aj tu alternatívny tip – kvintestenciu, teda rastlinný výťažok v etanole s energiou kryštálov a farieb. Kvintestencie pozitívne ovplyvňujú mentálne aj emočné telo a prinášajú dobré pocity a myšlienky. „Ak sa napríklad zíde veľká rodina, v ktorej nemajú všetci členovia ideálne vzťahy, vystriekajte ružovou vodou priestor alebo stačí nakvapkať pár kvapiek na stoličku. Vôňa ovplyvní emócie,“ hovorí farmaceutka.

S úsmevom dodáva, že ju vyskúšala na vlastnej koži dokonca aj kedysi vo firme – ak sa ružová kvintescencia použila v miestnosti pred poradou, rokovania boli zvlášť konštruktívne a pokojné. Prečo by to teda nezabralo na svokru a nevestu, ktoré sú na nože alebo na súrodencov, ktorí sa hádajú?

Skúste bunkové soli

Tráveniu môžu pomôcť podľa farmaceutky aj takzvané Schüsslerove soli, známe aj ako bunkové či tkanivové soli. „Sú to základné minerálne živiny, nevyhnutné pre život – draslík, sodík, vápnik, horčík, kremík a ďalšie,“ hovorí farmaceutka. „Bunkové soli pomáhajú nastaviť v našich bunkách potrebný balans, ktorý si narúšame zlými stravovacími návykmi či stresom,“ hovorí farmaceutka. „Aj keď sa nárazovo prejete potravinami, ktoré prekysľujú, teda koláčmi z bielej múky, cukrom a mäsom, pomôže jedna z bunkových solí – natrium phosphoricum,“ odporúča odborníčka. Táto bunková soľ pomáha ja pri zvýšenom cholesterole.

Neopijete sa

Bude to znieť možno zvláštne, ale poruke má aj zaujímavý alternatívny prostriedok proti opici, ak to preženiete s alkoholom. „Ak si do pohára s bielym vínom vhodíte malý kúsok ametystu, neopijete sa,“ hovorí. Túto radu dokonca nájdete aj v Múzeu ametystu v susednom Rakúsku. Polodrahokamy zeme majú skrátka veľkú silu. S polodrahokamom si môžete upraviť aj vodu, ak vás po žúre bude bolieť hlava – do obyčajnej vody vhoďte kameň, ktorý máte radi, a v priebehu dvadsiatich minút zmení voda svoju informačnú štruktúru. Skúste. Najlepšie samozrejme bude, ak si dáte na alkohol aj jedlo pozor. Striedmosť je najlepší prostriedok ako prežiť v zdraví sviatky.