Trápi vás únik moču? Dajte mu stopku a užite si leto!

Stanovačka s partiou, lezenie po horách alebo, naopak, plážové hry a hlavne kopec zábavy. Aj vám sa naskytá letné dobrodružstvo, pri ktorom sa možno zrodí láska, no váš vlhký problém vám dáva už teraz preventívne stopku? Tak mu dajte stopku vy! A nemusí to byť tým, že si do kufra zabalíte kopec hygienických pomôcok. Zbaviť sa stresovej inkontinencie, teda nechceného úniku moču, sa dá dnes už oveľa pohodlnejšie – účinne, bezpečne a hlavne bez skalpela. „Inkontinencia moču je mimovoľný a nedobrovoľný únik moču a poukazuje na organickú, prípadne aj funkčnú poruchu dolných močových ciest. Dnešná moderná medicína umožňuje tento problém odstrániť bezbolestne laserom, pričom výsledky sú vynikajúce bez ohľadu na vek ženy,“ vysvetľuje gynekologička MUDr. Ľubica Hammerová z bratislavského inštitútu zdravia a krásy.

Chcete splodiť dieťa? Týchto 7 látok pomôže mužovi rozhýbať spermie

A určite sa netreba báť riešiť problém. Dnes stresovou inkontinenciou trpí podľa odhadov až 300 000 žien, hoci len každá 4. až 5. žena vyhľadá pomoc. Dôvod je jednoduchý – obavy o tom hovoriť. No je lepšie zájsť za odborníkmi čím skôr, kým ešte ide o slabú či miernu formu a mať tak leto v suchu. Mimovoľné cvrknutie totiž môže prísť nečakane - pri akejkoľvek fyzickej aktivite a následnom zvýšení vnútrobrušného tlaku, napríklad pri behu, cvičení, ale aj obyčajnom kýchnutí si, zakašľaní či smiechu. „Na neželanom úniku moču sa významne podieľa oslabenie štruktúr panvového dna, čo môže byť následok nielen pôrodov a gynekologických operácií, ale aj obezity, namáhavej fyzickej práce a v neposlednom rade aj genetickej dispozície každého jedinca,“ vysvetľuje MUDr. Hammerová. Ošetrenie pritom trvá ani nie pol hodinu, ide o neinvazívny zákrok, ktorý nevyžaduje ani anestéziu. Tieto zákroky však na Slovensku nevykonáva každý gynekológ, potrebná je technológia aj certifikát, preto si vopred zistite, kde sa dá toto ošetrenie urobiť. Následne je potrebná už len vstupná konzultácia a ani nie za pol hodinku sa problému dokážete zbaviť.

Do menštruačných nohavičiek netreba tampóny ani vložky a predsa žiadny trapas nehrozí. A poslúžia aj pri úniku moču!

A ako ošetrenie prebieha? Laicky povedané, aby panvové dno aj uzáverová funkcia močovej rúry správne fungovali, je potrebné dostatočné množstvo kolagénu a pevnosti svaloviny. Kolagén sa však vekom, pôrodom či inou fyzickou námahou stráca. „Na odstránenie inkontinencie sa využíva špeciálny prístroj IncontiLase s technológiou Smooth-mode s ER: laserovým systémom YAG, kde laserovými lúčmi zahrievame jednotlivé vrstvy sliznice, čím dochádza k okamžitému skráteniu kolagénových vlákien a naštartovaniu tvorby nových,“ vysvetľuje. Tým sa spevní svalovina močového mechúra, zmení sa uhol močovej rúry a inkontinencia mizne. „Liečba nespôsobuje poškodenia sliznice a nehrozia ani žiadne nežiaduce efekty či komplikácie. Naopak. Pacientkam niekoľkonásobne zvyšuje kvalitu života,“ dodáva MUDr. Hammerová. A čo je najlepšie, leto máte skutočne v suchu a vrátiť sa tak môžete aj k svojim bežným aktivitám. Po zákroku totiž nie je potrebná žiadna dlhodobá rekonvalescencia či PN.

Máte bolestivý menzes? Vezmite košíky a nazberajte si malinové lístie!

Pozor na levanduľu, ligurček aj šalviu! Viete, ktoré liečivé rastliny vám môžu v tehotenstve uškodiť?

Probiotiká pod sukňou: Laktobacily sú dobré nielen na zažívanie...