Trénerka zo šou Najväčší víťaz odhalila svoj jedálniček. Vieme, prečo na jej tanieri mäso nenájdeme!

Športu sa venuje odmalička a môže sa pochváliť skvelou kondíciou a vyšportovanou postavou. Ale vždy to tak nebolo! Soňa Sedláčková športuje od troch rokov – začínala gymnastikou, nasledovali latinskoamerické tance a v pätnástich prvýkrát „ovoňala“ fitnes svet. Niekedy trénovala aj dvojfázovo, ale napriek tomu pribrala zrazu pätnásť kíl. Boj o postavu napokon vyhrala a svoje skúsenosti teraz prenáša na súťažiacich v šou Najväčší víťaz.

„Áno, mala som kilá navyše, ale uvedomila som si, že som športovec a môžem cvičiť, koľko len chcem, a vravela som si, že pravdepodobne je to aj v hlave. Bola to silná túžba zdolať samu seba. Takže moja motivácia je, ak môžem niečo dokázať sama,“ konštatuje. Preto, aj keď nad svojím tímom v súťaži drží pevnú ruku, sa ich postupne snaží naučiť, aby si časom každý bol vlastným motivátorom. Obáva sa totiž, že po skončení šou a bez dohľadu trénera by opäť mohli skĺznuť k predošlému režimu.

Strach z obezity?

Soňa tvrdí, že medzi tvrdým režimom a disciplínou je rozdiel. „Ja som mala disciplínu. Pravidelne dvakrát denne som cvičila. Ale hlavne už roky študujem psychoterapiu, kde sa pracuje s podvedomím človeka, to je veľmi dôležité,“ hovorí. „Dnes už cvičím len dva až trikrát do týždňa, pretože mi to stačí na udržiavanie. A áno, aj si doprajem niečo nezdravé, pretože mojou filozofiou je, že žijem zdravo a môžem preto aj zhrešiť. Mali by sme mať predsa aj prehrešky. Keď si v podvedomí vsugerujeme, že nemôžeme jesť, vytvárame si negatívne myslenie. Napríklad ja už nemám strach z obezity. Dospela som k mentálnej slobode, pochopila som, že jedlo je môj najväčší priateľ. A jedlo je energia, s ktorou viem pracovať.“ Toto všetko sa vraj snaží naučiť aj súťažiacich s vysokou nadváhou.

Nájsť samých seba

Pri chudnutí alebo tréningoch je prirodzené, že psychika človeka je ako na hojdačke hlavne preto, že niekedy sa dostáva do formy ľahšie, inokedy ťažšie. Hoci ako trénerka vie byť veľmi prísna, aj ju dojalo niekoľko príbehov. „Áno, niekedy mi je ľudí ľúto. Viem precítiť, ako veľmi ich to bolí, aj keď to je ich bolesť a nie moja. Myslím, že je namieste, ak sa tréner vie vžiť do ich situácie. Plakala som oveľa viac, ako som čakala,“ priznáva. Soňa Seldáčková si stojí za svojím a prízvukuje, že to, ako vyzeráme, je odrazom toho, ako sa cítime. „Chcem, aby našli samých seba, aby cítili seba. Pretože v podstate pohyb tela veľakrát prezradí, aký sme človek a ako sa cítime,“ vysvetľuje.

Avokádo aj čokoláda

Aj keď pri pohľade na jej vypracované telo by ste čokoládu alebo hranolčeky v jej rukách čakali len ťažko, ale občas si ich dopraje. „Žijem stále zdravo, a preto si môžem dať aj nanuky, aj slaninu a aj čokoládu. Je to úplne prirodzené a vnímam to ako rovnováhu. Aj preto som si minule na stretnutí vypýtala tlačenku, úžasne voňala...“ hovorí.

Jej jedálny lístok je veľmi jednoduchý:

Veľa zeleniny, pretože ju ľúbim na všetky spôsoby.

Aj keď sa mäsu vyhýbam, slaninu si občas dám. Bravčové a kuracie nejedávam takmer vôbec, výnimočne si dám rybu alebo hovädzie mäso.

Nepijem žiadne sladené vody, len čistú vodu so šungitom alebo s kryštálmi vo vnútri. Občas si urobím ovocnú šťavu.

Raz do roka idem na hranolčeky do rýchleho občerstvenia a neodolám, keď babička upečie koláč.

Jedávam veľa strukovín, ktoré sú bohaté na prírodné tuky.

Mám rada mak.

Do jedla si dávam veľa chrenu.

Používam len avokádový, kokosový olej a olej z chia semiačok.

Pohyb spojila s duchovnom

Soňa má vlastnú športovú metódu s názvom SOM. Učí, ako cítiť fyzické telo a ako sa po fyzickom výkone mentálne uvoľniť. Trvalo jej dlho, kým si ujasnila, čo chce robiť: „Vyštudovala som Ekonomickú univerzitu a bavilo ma byť v obchodnom svete. Ale mám aj športovú školu a psychoterapiu. Spojila som to do jedného biznisu.“

Rodinu nenúti

„Moja polovička je Francúz, takže sa stále stretávam s filozofiou, že večera môže mať aj päť chodov, ale musíme si ju vychutnávať pomaly,“ hovorí. Soňa nepatrí k ženám, ktoré „ničia“ zdravou stravou celú rodinu. Dcére aj partnerovi dáva voľnosť: „Nech si oni vyberú, nie som fanatik. Len sa snažím ukázať zdravšiu verziu. Na dcére však bádam, ako veľmi ju tento komerčný a spotrebný svet ovplyvňuje. Keby si mala vybrať vodu alebo kolu, vyberie si kolu. Alebo keď jej urobím zdravý nanuk z ovocia, ona by si vybrala ten nezdravý. Ponúkam im zdravé varianty, ale nič im nevyčítam – ani športovanie, ani jedlo. Ak niekto chce, musí sám,“ hovorí.