Túžite po dovolenke plnej vášne? Takto zmeníte nudný sex!

Aj keď leto sa s nami už lúči, práve na jeseň mnohí vyhľadávajú dovolenky v exotických destináciách. Horúce dni plné relaxu lákajú vychutnať si vášnivé chvíle s partnerom. Čo však, ak si ich nemôžete užiť pre intímny problém? Prečítajte si tieto rady.

Milujete svojho partnera, na dovolenku ste vybrali romantické miesto, no stále je tam jedno veľké ALE. Už dlhšie to za dverami vašej spálne nie je ono. Obaja chcete, obaja sa snažíte, no minimálne vy rozkoš nepociťujete. Dôvodov môže byť viacero, no jedným z častých, o ktorom sa ťažko rozpráva aj s partnerom, je odborne nazývaný vaginálny relaxačný syndróm. „Ide o uvoľnenie pošvových stien u ženy, prípadne zväčšenie pošvového vchodu. Takéto uvoľnené svalstvo, väzivá, ale aj fascie panvového dna výrazne zhoršujú intímny partnerský život, ale aj pohodu ženy,“ vysvetľuje MUDr. Jakub Daniš, gynekológ z bratislavského inštitútu zdravia a krásy. Ako dodáva, zhoršovať intímny partnerský život však môže nielen uvoľnené pošvové svalstvo, ale aj suchosť pošvy, takzvaná vaginálna atrofia, ktorou trpia najmä ženy v období perimenopauzy, ale stále častejšie aj mladé ženy.

Čo s tým? V oboch prípadoch by ste sa nemali ostýchať o probléme hovoriť. Predovšetkým so svojim gynekológom. „Moderná medicína pozná veľmi účinné a bezbolestné spôsoby liečby,“ hovorí doktor Daniš. A netreba ísť ani pod nôž. Tradičné chirurgické plastiky pošvy sú síce tiež riešením, no často prinášajú aj riziká ako poškodenia močovej rúry, či močového mechúra, a vyžadujú čas na zotavenie po zákroku. „Rejuvenizácia, teda omladenie pošvy laserovým ošetrením, je najmodernejší spôsob. Výhodou je, že sa ním dá bezbolestne a rýchlo zregenerovať vaginálna sliznica bez akejkoľvek nutnosti rekonvalescencie a bez komplikácií. Rovnako sa však aj zvýši pružnosť a vlhkosť pošvy, ako aj imunita voči vaginálnym infekciám,“ vysvetľuje.

Bez rezania, poškodenia sliznice, stehov či krvácania doktor využíva špeciálne laserové lúče, ktorými cez laserový nástavec v pošve zahrieva jednotlivé vrstvy sliznice. Vy to pociťujete len ako krátkodobé teplo. Zahrievaním však dochádza k okamžitému skráteniu kolagénových vlákien a naštartovaniu tvorby nových. „Laserová rejuvenizácia sa zameriava nielen na vaginálne steny, ale aj na vchod do pošvy. K spevneniu dochádza teda po celej dĺžke,“ spresňuje odborník.

Ambulantné ošetrenie trvá ani nie 20 minút a výhodou pre hanblivky je, že naň nepotrebujete výmenný lístok. Zákrok však môže realizovať len lekár so špeciálnym certifikátom na vykonávanie takéhoto laserového ošetrenia. „Podmienkou je tiež gynekologické vyšetrenie, ktoré musí preukázať negatívne onkocytologické vyšetrenie krčku maternice aj negatívnu kultiváciu z pošvy a moču,“ dodáva lekár.

Deň po ošetrení by ste nemali robiť nadmernú fyzickú aktivitu a odporúča sa aj 7-dňová sexuálna abstinencia. Potom sa však už tešíte z efektu. Ten pocítite už po prvom ošetrení a plne sa rozvinie v priebehu mesiaca. Vydrží rok až rok a pol v závislosti od individuálnych predpokladov.

