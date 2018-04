Už jedna PREBDENÁ noc zvyšuje riziko choroby, ktorej sa všetci obávame

Ak patríte medzi tých, ktorí po nociach pracujú, študujú či žúrujú, mali by ste vedieť, že si nezarábate len na únavu na nasledujúci deň, na kruhy pod očami alebo zvädnutú pleť, ale na čosi vážnejšie.

Vedci z Národného inštitútu zdravia v Marylande zistili, že aj jedna noc bez spánku zvýši v mozgu prítomnosť látky, ktorá vedie k nezvratným zmenám. Bielkovina s názvom amyloid beta je pre mozog toxická, má podiel sa na devastácii niektorých jeho častí. Zistilo sa, že ľudia s Alzheimerovou chorobou jej majú v mozgu oveľa viac ako tí zdraví – číslo je naozaj vysoké až o vyše 40 percent.

Spánok „čistí“

Vedci skúšali efekt nedostatku spánku na dvadsiatich zdravých ľuďoch vo veku 22 až 72 rokov počas dvoch nocí. Čo sa dialo?

Počas prvej noci sa vyspali poriadne – od desiatej večer do siedmej rána, počas druhej noci však bdeli. Vyšetrenie ich mozgu následne ukázalo veľký nárast bielkoviny amyloid beta. „Po bezsennej noci mali ľudia až o päťdesiat percent viac amyloidu beta,“ hovorí štúdia, ktorá bola publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Vedci pripomínajú, že práve spánok potrebujeme na to, aby sa náš mozog „vyčistil“ od škodlivín.

Nobelovka

Je takisto dôležité, kedy spíme – neplatí totiž, že ak prebdieme noc a potom sa cez deň vyspíme, všetko je v poriadku. Stačí si len spomenúť na to, že práve tohtoročnú Nobelovu cenu za medicínu dostali Američania Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash a Michael W. Young, ktorí objasnili fungovanie vnútorných biologických hodín. Riadia sa nimi živočíchy, rastliny, huby, baktérie a, samozrejme, aj ľudia. Laicky povedané, ak nespíme v noci, v čase, ktorý nám bol daný prírodou, doslova otvárame dvere rakovine, metabolickým poruchám, neurodegeneratívnym chorobám aj rôznym zápalom.

Problémy so zaspávaním?

Možno by ste však aj chceli spať, ale nemôžete. Dlhodobé poruchy spánku treba riešiť s lekárom.