Užite si odriekanie: Aj v čase pôstu môžete jesť delikatesy!

Duchovný pôst od Popolcovej stredy po Veľkonočnú nedeľu káže odrieknuť si niečo, od čoho ste závislí. Môže to byť vynechanie kávy, cigariet, alkoholu, ale aj odopretie moderných závislostí – od televízie, internetu, mobilu. Pôst môže byť aj sexuálny a platí i pre vizáž. Kedysi bolo bežné nosiť v tomto čase tmavé farby a príliš sa neparádiť. Nuž a samozrejmosťou je odriekanie v jedle. To je dobré podstúpiť, aj keď vám duchovné postenie nič nehovorí. Prospeje však aj ateistom, lebo okrem duchovného upokojenia je to ideálny čas vyplaviť si z tela toxíny a zbaviť sa prebytočných kíl, ktoré sa na mnohých v zime nalepili.

Čas slnečnice

V čase pôstu vynechajte živočíšny tuk. Nahraďte ho rastlinnými olejmi. A nemusí to byť len olivová klasika. Napríklad na dedinách v čase pôstu hojne varili na slnečnicovom oleji. Dokonca im nahradil jedno jedlo, keď si doň namáčali osolený domáci chlieb.

Dobrý tip: Namiesto klasického chleba použite celozrnný alebo kváskový.

Povolené maslo

Masť sa v čase pôstu nemá jesť, maslo sa však toleruje. Lepšie než tradičné je však používať prepustené maslo. Je zdravšie a neprekáža ani alergikom. Môžete si ho kúpiť alebo si ho pripravte sami.

Vyskúšajte: Dve veľké balenia masla nakrájajte na menšie kúsky a dajte do hrnca s hrubým dnom. Nechajte roztopiť na malom plameni a za občasného premiešania varte, kým tuk neostane číry. Z povrchu priebežne odoberajte penu. Potom odstavte, nechajte usadeniny padnúť na dno a preceďte cez husté sitko s gázou do sklenenej nádoby.

Povolené sladkosti

Práve v čase pôstu vám chuť na sladké zaženú obilné kaše. Vyskúšajte nielen ovsenú klasiku, ale aj pohánku, pšeno, špaldu, quinou, amarant, kukuričnú múku... Varte ich z vody alebo zo sójového, kokosového či mandľového mlieka a ochuťte ich medom, sušeným ovocím, kokosom a kokosovým cukrom, javorovým sirupom, semiačkami, sekanými i kakaovými bôbmi, makom, orieškami… Variácií je nekonečné množstvo.

Kaša môže byť dokonca naslano. Tradične sa jedlo tak, že sa na tanieri urobila do stredu jamka a do nej sa nalialo mlieko alebo dala opražená cibuľka. Vy môžete pridať parmezán alebo opražené huby.

Oklamte brucho

Aby ste aj v čase pôstu mali pocit plného brucha, varte husté zeleninové polievky, kapustnicu s hubami a so sušenými slivkami, zapekanú zeleninu. Veľmi dobre zasýtia strukoviny. Okrem tých tradičných vyskúšajte bôb alebo cícer. Uvarené strukoviny len posypte opraženou cibuľkou, ak chcete omáčku, pripravte ju zo sójového mlieka, alebo z nich spravte nátierku. Veľmi dobre zasýtia aj zemiaky. Ideálna pôstna verzia sú nasucho pečené lokše, samozrejme, bez husaciny.

Dobrý tip

Vyskúšajte kalkýš

Klíčky sú dnes veľmi populárne. Poznali ich však aj naše babičky a robili z nich zdravú a výživnú pochúťku – pôstny koláč kalkýš.

Kúpte si celé zrná pšenice, špaldy alebo jačmeňa, zalejte vodou a nechajte dvanásť hodín postáť. Potom vodu zlejte a vypite ju, je plná živín. Vlhké zrno nechajte vyklíčiť, ideálne v nakličovacej miske. Asi o štyri dni sa objavia centimetrové klíčky. Vtedy obilninu podrvte v mažiari, valčekom na drevenej doske, prípadne pomeľte v mäsovom mlynčeku. Zmes zalejte vodou a v miske premývajte. Pozor, vodu nevylievajte, ide práve o ňou! Mliečnu tekutinu sceďte a zahustite polohrubou či hladkou múkou, aby vzniklo redšie cesto asi ako na palacinky. Vylejte ho na pekáč s papierom na pečenie. Rátajte s tým, že koláč sa pri pečení dvíha. Pečte v rúre vyhriatej na najvyššiu teplotu, ktorú po polhodine stiahnite na 180 stupňov Celzia a pečte, kým sa neurobí chrumkavá kôrka a koláč nezíska zlatohnedú farbu.

