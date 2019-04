Užitočné magnézium na veľkonočnom stole

Magnézium je užitočné v mnohých situáciách

Aj keď je väčšina magnézia v našom tele uložená v kostiach, jeho nedostatok pociťujeme v rozličných fyzicky i psychicky náročných situáciách. Dopĺňať magnézium je mimoriadne dôležité napríklad pri intenzívnom športovaní. Budúce mamičky, ktoré sa počas tehotenstva starajú hneď o dve telá by príjem magnézia tiež nemali podceňovať. Srdciari a ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami pravdepodobne význam magnézia dobre poznajú. Táto užitočná minerálna látka pomáha aj pri kŕčoch. Či už ide o kŕče svalové alebo nepríjemné každomesačné menštruačné. A magnézium pôsobí blahodarne aj v situáciách, kedy sme vystavení nadmernému stresu. Áno, zdá sa, že magnézium je naozaj užitočné. Kde ho teda môžeme nájsť?

Magnézium na veľkonočnom stole

Veľkonočné jedlá typické pre naše regióny nadmerné množstvá magnézia síce neobsahujú, ale prečo by sme nemohli trochu experimentovať a na sviatočný stôl pridať aj niečo „netradičné“? Dobrá správa je, že magnézium môžeme nájsť v obľúbenej čokoláde. Ak k tomu pridáme ďatle, banány a sušené marhule a takmer akýkoľvek druh orechov – výsledkom budú chutné koláče plné magnézia. Zo zeleniny obsahuje magnézium napríklad špenát (tip na zelený štvrtok), strukoviny ako hrach, fazuľa a šošovica – do zdravého šalátu a nakoniec mäso. Magnézium nájdeme aj v kuracom, no ryby ho obsahujú oveľa viac.

Doplnkové magnézium – áno, či nie?

Nezabudnite, že na to, aby sme absorbovali dostatok magnézia z potravín, platia dve zásady: potraviny musia byť zdravo vypestované a aj zdravo pripravené. Sú však situácie – spomínali sme ich vyššie, keď je doplnkový prísun magnézia naozaj užitočný. Aktívne športovanie, tehotenstvo, obdobie stresu a podobne. Pri prijímaní doplnkového magnézia, je však veľmi dôležité to, ako efektívne ho dokážeme vstrebať. Aby sa totiž magnézium do nášho organizmu dostalo v čo najväčšom množstve, potrebuje na to správny „nosič“. Jedným z takýchto nosičov je aj kyselina orotová. Kyselina orotová je prirodzene sa vyskytujúca biologická látka, telu vlastná, obsiahnutá aj v mlieku a kolostre. Preto je prirodzeným nosičom pre magnézium a iné minerálne látky a kovy, ktorý zároveň zvyšuje ich vstrebávanie. Môžeme ju nájsť aj v koreňovej zelenine, ovčom mlieku či srvátke.

Ak sa rozhodnete siahnuť po doplnkovom magnéziu, zvážte také, ktoré vďaka prirodzenému nosiču zvyšuje jeho efektívne vstrebávanie a nezaťažuje organizmus. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s dihydrátom magnéziumorotátu, teda s kyselinou orotovou. Dostanete ho v každej dobrej lekárni.

Magnerot® je liek na vnútorné použitie s obsahom dihydrátu magnéziumorotátu. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.