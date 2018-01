Užívate denne tieto lieky? Oblúkom sa vyhnite konzumácii TOHTO ovocia

Bránite sa liekom, ako sa len dá a radšej by ste svoje telo nadopovali poriadnou dávkou ovocia či zeleniny? V istých prípadoch to bez liekov naozaj nejde. Dajte si však pozor na to, aby ste si neprivodili ešte vážnejší stav. Ak užívate niektorý z týchto liekov, TOTO ovocie by malo byť pre vás tabu.

Lieky na riedenie krvi

Pacienti, ktorí užívajú tieto lieky by sa mali vzdať konzumácie brusníc. Práve tieto nenápadné červené bobule znižujú proti zrážanlivý účinok liekov a to môže mať aj fatálne následky.

Lieky na krvný tlak

Ak vás trápia problémy s krvným tlakom a bez liekov sa nezaobídete, dajte si pozor na banány. Rovnako ako lieky na cholesterol, aj toto ovocie zvyšuje obsah draslíka v krvi. Neprivolávajte si zbytočne problémy navyše.

Lieky na cholesterol

Užívate lieky na cholesterol a často vás bolia napríklad nohy? Skúste sa zamyslieť nad tým, či si pravidelne nedáte šťavnatý grapefruit. Ten totiž účinky liekov zosilní a ako vedľajší účinok vás môže telo bolieť.

