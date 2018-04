Vďaka TOMUTO je krásna a plná energie: Budúca manželka Princa Harryho Meghan Markle odtajnila svoj jedálniček!

Sama sa často označuje ako foodie – človek posadnutý jedlom. V jej prípade samozrejme tým zdravým a v minulosti, kým ešte nepatrila do britskej kráľovskej rodiny, často zdieľala svoje recepty a tipy na zdravé jedlá na sociálnej sieti, či svojom blogu.

Jedzte TOTO a za 2 mesiace si môžete ísť vyskúšať plavky bez depky

Meghan nikdy nevynechá raňajky

Každý deň začne snúbenica Princa Harryho nutričnými raňajkami, najčastejšie sú to ovsené vločky servírované s banánmi alebo iným ovocím a poliate manukovým medom a včelím peľom. K tomu má pripravený hrnček s horúcou vodou a citrónom. Inokedy si dá omeletu so syrom a čerstvými bylinkami a toast.

Milióny žien naňho nedá dopustiť: TOTO je najchutnejší nápoj na chudnutie!

Obed je jej najobľúbenejšie jedno dňa

Herečka priznáva, že na obed zvykne byť hladná, preto si dopraje ťažšie jedlo a nepohrdne vraj ani hranolčekmi. Niekedy si rada dá sashimi alebo šalát. Je známa tým, že uprednostňuje bezgluténovú a vegánsku diétu.

Vieme, čo robí budúca vojvodkyňa svojmu princovi Harrymu: Ona si to dopraje každé ráno!

Obľubuje zelený džús, ktorý ju v popoludňajších hodinách nabije energiou. „Je jednoduché vpadnúť do kávovej pasce keď máte krízu okolo štvrtej popoludní. Ale keď si ráno doma zmixujem jablko, kapustu, špenát, citrón a zázvor a vezmem do práce, odchlipkávam si z toho a je to oveľa lepší nabíjač energie, ako šálka espresa," dáva tip snúbenica Princa Harryho.

7 tipov Meghan Markle ako byť fit a zdravá. Frajerka princa Harryho je poriadna kosť a my vieme, ako to robí

Sú toto ČRIEVIČKY, ktoré si Meghan Markle obuje vo svoj svadobný deň?

Sexi fotky: Zuzana Belohorcová nafotila ďalšie šteklivé zábery, pozrite sa na jej telo!