Vianoce bez následkov? 3 tipy ako jesť, aby vaša vydretá postava opäť neutrpela

Celý rok sa snažíte zdravo jesť a športovať, konečne ste s výsledkom svojej námahy ako tak spokojná a v tom prichádzajú Vianoce. Aj vás desí už len samotná predstava stolov, ktoré sa prehýbajú pod dobrotami od výmyslu sveta? Poradíme vám, ako ich zvládnuť bez následkov.

Mimo dosah

Bez vianočného pečiva to jednoducho nepôjde. Nikde však nie je napísané, že sa mu musíte oblúkom vyhnúť. Ako to dokážete, tlieskame. Ak nie, skúste jednoduchú fintu. Pečivo nemajte nonstop položené na stole. Dobre ho uschovajte a vytiahnite len v prípade, že čakáte návštevu. Bude vás menej lákať stále „zobkať“.

Oklamte sa farbami

Nikto vám nekáže počas Vianoc hladovať. Vsaďte na farebnosť na tanieri. Čím viac druhov zeleniny, ovocia či omáčok si v malých množstvách budete nakladať, tým menej vysokokalorických vianočných nástrah skončí vo vašom žalúdku. Samozrejme majonézu vymeňte za jogurt, miesto vysmážania pečte. Veď to tak robíte celý rok!

Naozaj ste hladná?

Aj počas Vianoc sa zamerajte na to, aby ste jedli v rovnakých intervaloch či hodinách, ako to robíte počas roka. To, že sem tam zhrešíte je oveľa menšie zlo ako to, keby ste telu nedopriali jedlo tak, ako je na neho zvyknuté. Váš metabolizmus nebude chápať, čo sa deje a raz dva sa môže stať, že z obavy z nedostatku začne ukladať.

