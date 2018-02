VIDEO Efektívne cvičiť môžete aj doma: 10 minút denne a váš zadok môže vyzerať úplne inak!

Stále si hovoríte, že do leta je ešte ďaleko? Ak so svojou postavou nie ste spokojná a váš zadok by potreboval spevniť, začnite hneď dnes. Výsledky totiž nemôžete očakávať okamžite. Pravidelný, poctivý tréning dokáže zázraky a leto vás nezastihne nepripravenú. A viete, čo je perfektné? Sexy zadoček si vyformujete v pohodlí vašej obývačky. Ste pripravená na prvý tréning?

10 minútové cvičenie môže vyzerať aj takto:

Schudnite bez hladovky: Namiešajte si TENTO tukožrútsky koktejl. Idete na to?

Vsaďte na jablko: TIETO 3 nápoje naštartujú metabolizmus a roztopia vaše pneumatiky!

Vypracujte si telo bohyne týmto jedálničkom: Stravujte sa podľa fitnes guru Kayly Itsines!