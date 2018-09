VIDEO: Lukáš Adamec natočil klip s anorektičkou, kvôli ktorému mu fanúšikovia...

Nová pieseň Lukáša Adamca sa volá Dýchaj. Napriek vážnejšej tematike, anorexii, obletela väčšinu slovenských rádií. Usadila sa na internete a vyvolala polemiku. Čo ňou chcel spevák povedať? „Je to dobrá kombinácia satirickej piesne so zábavným videom. Aby to nebolo len plytké, dali sme tomu aj príbeh,“ vysvetlil Adamec v košickom rádiu Kiss.

Odpad a tuposť

Nie všetci sa s tým stotožňujú a mnoho fanúšikov na youtube mu poriadne naložilo. Jeho pieseň považujú za odpad, text za prvoplánový, skôr ako vtip v tom vidia tuposť. Text je podľa mnohých biedny a záver príbehu, kde sa bozkávajú dve ženy, tiež. Dievča, ktoré stvárňuje vo videu anorektičku, si ale touto chorobou naozaj prešlo. „Odhodlala sa ísť s nami do klipu, pretože už je v tom štádiu, keď si svoj problém uvedomila a začala ho riešiť,“ prezradil Lukáš. Kvôli čomu chudne on?

Tučný by to nedal

„V lete mám veľmi veľa koncertov. Nedal by som ich všetky s mojím obložením. Ide to ale dobrým smerom, takže môžeme hrať aj dva až tri koncerty denne,“ uzavrel Lukáš Adamec, ktorý všetkým odkazuje, aby sme sa nebrali príliš vážne. A k dievčatám, ktoré ho kritizujú, dodáva. „Baby dávajte na seba pozor. Všetky ste krásne, netreba nič preháňať, okrem počúvania a pozerania tohto klipu.“

