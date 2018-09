VIDEO: Nikola Weiterová zase dráždi. Páni slintajú a ženy šialene žiarlia

Nemá rada, ak niekto spomína, že je dcérou speváka Otta Weitera,. Má predsa svoj vlastný život aj kariéru. Pre peknú postavu drie v posilňovni a prísne si stráži jednálniček. Zopár rád poskytla aj svojim fanúšikom. „Najlepšie je pripraviť si jedlo na celý deň doma a v práci si ho potom rozdeliť a po troške jesť. Naozaj sa ‚nenatlačiť‘. Ľudia sa z toho aj viac potia, sú nervózni, takže ideálne je jesť 5- až 6-krát denne a pomenej. Ráno by sme mali začínať sacharidmi, aby sme mali na celý deň energiu. Tí, ktorí neraňajkujú, robia veľkú chybu. Odporúčam jogurt, müsli, celozrnné pečivo, ovocie. Jedlo pripravujte na vode alebo na prírodno, olej by som úplne vynechala a šetrila by som aj olivovým olejom,“ odporúča Nikola Weiterová.

Okrem toho Nikola nepohŕdne ani skrášľovacími procedúrami u dermatológa. Okrem silikónových pŕs, si dáva aplikovať botulotoxín a upravovať pery kyselinou hyalurónovou. Po tomto všetko sa môže takto vystavovať v celej svojej kráse.