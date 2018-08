Neklamným znakom príchodu jesene do našich končín sú lastovičky, ktoré sa zhromažďujú na drôtoch. Nevšímajú si, čo hovoria meteorológovia, riadia sa svojim inštinktom. Do teplých krajín odlietajú na začiatku septembra a smerujú do Afriky. Každý deň zvládnu asi sto kilometrov a doletia tam za asi dva mesiace. Vrátia sa k nám v apríli, keď opäť preletia cez Stredozemné more. Vráti sa k nám ešte horúce leto, aké sme zažili v auguste? Takto to vidia lastovičky...