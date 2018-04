VIDEO: Z tohto prístroja majú slovenské aj zahraničné celebrity sexi telá

Modelka Eva Cvopová sa s ním stotožňuje a krúti hlavou nad ľudskou lenivosťou, ktorá sa jej však netýka.

Nik iný to neodmaká!

Pre modelku je nepochopiteľné to, ako chceme byť štíhle a v dobrej kondícii, ale bez vlastného pričinenia: „Nikto to za vás neodmaká. Myslím si, že dvakrát do týždňa si každý môže nájsť 45 minút pre seba. Chce to disciplínu a správny spôsob cvičenia, teda taký, ktorý vyhovuje vám,“ myslí si modelka. Ona si našla ten svoj v Londýne a pred pár mesiacmi ho priniesla aj na Slovensko. Mimochodom, v obľube ho majú aj iné svetové modelky, herečky aj športovci.

Ničivé stoličky

Evu na prístroj však nedostala túžba po dokonalej postave, ale problémy s chrbtom. Modelka vysvetľuje, že vďaka špeciálnemu cvičeniu si na ňom precvičí stabilitu, koordináciu a držanie tela. Práve nesprávne držanie tela totiž väčšine ľudí spôsobuje bolesti chrbtice a ďalšie zdravotné neduhy. Dnešný trend sedavého zamestnania nás postupne ničí a vedie k niekedy ťažko prekonateľnej lenivosti, takže sa takmer nehýbeme.

Ochabnuté brušné svaly, najmä spodného bruška, vôbec nezapájame, a tak pevný stred tela, hoci je to základ, je pre mnohých neznámy pojem. „Týmto cvičením však podporujete vnútorné aj vonkajšie svaly. Ľuďom sa to zo začiatku môže zdať ťažké, ale to tak býva, keď začínate naprávať chyby,“ hovorí Eva. Okrem sebadisciplíny sa preto podľa modelky treba obrniť aj dávkou trpezlivosti. „Po týždni cvičenia sa nič nestane. Telo reaguje na zmenu po ôsmich až dvanástich týždňoch.“

Aj ona sa hrbila

Eva Cvopová priznáva, že aj ako modelka mala v rámci držania tela veľké disfunkcie. „V štrnástich rokoch som odišla z domu, a tak ma rodičia nemali ako usmerňovať a začala som sa hrbiť. Tlačila som bruško dopredu a zadok dozadu. Pred siedmimi rokmi som začala mať problémy s chrbtom a fyzioterapeuti mi odporučili toto cvičenie. Vďaka stroju začnete posilňovať spodnú časť bruška, čím lepšie držíte telo. Zamilovala som si ho, pomohlo mi to k lepšej stabilite, spevneniu a správnemu držaniu tela. Počas každého cviku, ktorý tu robíte, najskôr spevňujete bruško a potom zvyšok. Precvičíte si na ňom celé telo. Efektívne kombinuje silu, kardio, flexibilitu, pilates, funkčný tréning, má naozaj široký záber. Nepotrebujete ísť ešte do posilňovne. Niektoré klientky mi hovoria, že už po mesiaci na sebe objavili svaly, ktoré predtým neboli vidieť,“ teší sa Eva a hneď nám predviedla aj niekoľko cvikov.