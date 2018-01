Vieme, čo robí budúca vojvodkyňa svojmu princovi Harrymu: Ona si to dopraje každé ráno!

Budúca členka britskej kráľovskej rodiny začína deň dávkou vitamínov. Herečka, ktorá už v máji povie „áno“ princovi Harrymu a stane sa tak vojvodkyňou zo Sussexu, si potrpí na zdravie. Hviezda seriálu Kravaťáci je nadšenkyňa zdravého životného štýlu, ktorý zahŕňa nielen jej obľúbené praktizovanie jogy, ale atraktívna brunetka si dáva záležať aj na tom, čo dá do svojho tela.

Meghan prezradila, ako začína každý deň – na raňajky si dopraje zdravé smoothie. „Očistný vanilkový šejk s čučoriedkami alebo miska s čerstvými acai bobuľami, manukovým medom a včelím peľom – ten je môj absolútny favorit,“ vyzradila zázračné ingrediencie.

Zároveň priznala, že už je to veľmi dlhý čas, čo zablúdila do fast foodu. Namiesto toho propaguje zelený džús ako zdravú alternatívu fast foodu. „Je to rýchle. A je to strava,“ vtipne okomentovala. Je teda dosť pravdepodobné, že svoje nadšenie pre ranné vitamínové bomby preniesla aj na svojho kráľovského snúbenca a Harrymu servíruje smoothie.

Meghan sa snaží jesť vybalansovanú a výživnú stravu, no tiež si pridáva doplnky stravy pre podporu extra zdravia. Jej denné výživové doplnky zahŕňajú: magnézium, B12, multivitamín a kortizol, všetko si zmixuje kým ide do postele a niekedy pridá do mixu ešte ashwagandhu. A aká je jej najjednoduchšia cesta, ako si upevňovať zdravie? „Obklopujte sa ľuďmi, ktorí majú zdravý životný štýl – vylepší sa aj ten váš!“

Recept na smoothie

1 balík prášku vášho obľúbeného šejku ( v mojom prípade očistná vanilka)

polovica hrnčeka mrazených čučoriedok

1 čajová lyžička škorice

niekoľko chia semienok

polovica hrnčeka mandľového mlieka

polovica hrnčeka kokosovej vody

Zmiešajte a užite si to!

