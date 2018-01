Viete, ktorý je ten pravý pre vaše telo? TOTO je pravda o sypaných a porciovaných čajoch

Pijeme ho všade. V práci, na stretnutí, doma a aj vtedy ak nás trápia zdravotné či psychické problémy. Bylinky sú od nepamäti silou prírody a pomáhajú takmer vo všetkom. Lenže aký čaj je pre nás ten naj?

Vrecúško alebo príroda?

Mnohé výskumy sa zaoberajú tým či je pre naše telo prospešné piť porciované čaje a výsledok je už aj pre laika asi jasný. V čajových vrecúškach sa poväčšine nachádzajú druhotriedne až treťotriedne zvyšky čajov, ktoré majú od skutočných čajov poriadne ďaleko. Samozrejme, ako vo všetkom, aj tu existujú výnimky, no ak chceme zaručenú kvalitu, treba vyhľadávať kvalitné sypané čaje. Vtedy vidíme čo pijeme, ako bylinky či kvety čajov vyzerajú a v porovnaní s tými sypanými majú úplne inú chuť.

A povedzme si úprimne, namáčať si do vriacej vody papier, ktorý môže byť ešte aj vybielený, nie je práve pre naše telo to najlepšie. Aj keď nám to samozrejme šetrí čas, je to pohodlnejšie a menej pracné. Mnohí odborníci však hovoria, že by sme si pri pití čaju mali urobiť akýsi rituál, kúpiť si na to špeciálny čajník a jednoznačne v obchodoch „poľovať“ po kvalitných výrobkoch.

Za pokus to stojí...