Viete správne rozoznať príznaky cukrovky? Na TOTO by ste si mali dať pozor

Na Slovensku žije asi 400 000 ľudí s cukrovkou, ďalších asi 100 000 má takzvaný prediabetický syndróm. Je to porucha, pri ktorej telo vylučuje inzulín oneskorene. Vyzerá to asi tak, že sa najete, ale kým telo zaregistruje, že ste do žalúdka niečo dali a začne vylučovať inzulín, už ste jedlo strávili. Inzulín, ktorý potom nemá čo robiť, je prebytočný, spôsobuje, že ste nervózna, potíte sa a ste opäť hladná. Za prediabetes často môže zlý životný štýl a vysedávanie na gauči, kancelárskom kresle či v aute. Ku klasickému diabetu nie je ďaleko.

Inzulín nie je strašiak

Znie to nepríjemne, ale neliečená cukrovka skráti život človeku o 15 až 20 rokov. Cukrovka je príčinou slepoty, zlyhania obličiek, amputácií nôh, ale aj infarktov a mozgových príhod. Lekári hovoria, že ľudia sa často boja začať liečiť inzulínom, majú pocit, že čím neskôr si ho začnú pichať, tým lepšie. Je to však veľký omyl, inzulín nie je strašiak – najnovšie lekárske poznatky potvrdzujú, že čím skôr sa nasadí, tým úspešnejšie sa darí brzdiť rozvoj vážnych komplikácií.

Hlási sa

Cukrovka dáva o sebe vedieť viacerými príznakmi:

Jedným z príznakov cukrovky je veľký smäd. Viete, prečo to tak je? Ak stúpnu hodnoty cukru v krvi, začne sa vylučovať veľké množstvo glukózy. Tá na seba viaže vodu, a preto potrebujete viac a často močiť – aj štyri litre za deň. Keďže telo cíti, že tekutiny stráca, dáva vám mozog signál, aby ste viac pili. V noci sa môžete zobudiť na nepríjemné sucho v ústach. Chudnutie a únava, malátnosť Trápia vás mykózy? Možno máte vysokú hladinu cukru v krvi, ktorá podporuje množenie kvasiniek. U mužov sa ochorenie prejaví aj zápalmi predkožky. Časté afty, paradentóza a zlé hojenie rán po návšteve zubára. Acetónový zápach z úst a rýchle dýchanie.

Zníži sa zvýši sa

Keď ste v strese, hladina glukózy v krvi sa môže zvýšiť. Môže za to adrenalín a noradrenalín, ktoré pripravujú telo na to, aby mohlo zapojiť svaly a reagovať.

Telesný pohyb dokáže znížiť glukózu v krvi.

Ak si doprajete pohárik, glukóza v krvi klesne.

Jedlo (sacharidy) zvyšujú glukózu v krvi.

Otestujte si zrak

Mnohí ľudia o svojej cukrovke vôbec netušia. Keďže diabetes je zodpovedný aj za zhoršovanie zraku, môže ho pomôcť odhaliť aj preventívna prehliadka u očného lekára. Absolvujte ju každý rok. Medzitým si môžete sama doma robiť jednoduchý test Amslerovou mriežkou. Môže odhaliť problémy.

Ako na to?