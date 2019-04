Vlastnoručné lízanky: Odmeňte šibačov sladkou pusinkou z nadýchaného snehu

Cez veľkonočný pondelok mnohé domácnosti vezmú útokom detskí šibači. Okrem maľovaných vajíčok a eur ich iste potešia sladkosti. Najmä keď ich vyrobí ich krásna spolužiačka, ktorú prišli poliať a vyšibať.

Pusinkové fantázie

Veľmi jednoduché a efektné sú dezerty z vyšľahaného snehu. Môžete z neho vyrobiť veľkú tortu, malé snehové hniezdočká, dokonca lízanky. Alebo snehové srdce. Spravíte ho tak, že na papier na pečenie nakreslíte veľké srdce, prípadne kraslicu a sneh rozotriete podľa obrysov. Vznikne tenká placka, ktorá sa pečie ľahšie a rýchlejšie než hrubá Pavlovovej torta. Sneh navrstvite lyžicou alebo zdobiacim vreckom. To využijete, ak budete robiť lízanky. Ak sa rozhodnete pre hviezdu, spravte lyžicou v strede priehlbinku, aby nevytekala plnka. Experimentovať môžete aj s farbou. Zafarbite sneh potravinárskymi farbami, ale aj kávou, čokoládou, do snehu pridajte citrónovú šťavu, strúhaný kokos, kakao... Navrch snehovej pusinky použite šľahačku, bielu, parížsku, zafarbenú potravinárskymi farbami. Sladiť ju nemusíte, pusinka je dostatočne sladká. Ak ste piekli hniezda, vymiešajte šľahačku s mascarpone. Pri lízankách môžete sneh obliať polevou a posypať cukrárskym zdobením. Na tortu a hniedza dajte ovocie, veľmi efektné sú však aj jedlé kvety. Ideálne sú fialky alebo orgován, ktoré práve kvitnú.

Základný recept na Pavlovovej tortu:

Na 5 bielkov použite štipku soli a 500 krupicového cukru, ktorý prisypávajte do vyšľahaného snehu pomaly, po lyžiciach. Sneh musí byť celkom tuhý. Na záver vmiešajte 1 PL lyžicu balzamového octu alebo citrónovej šťavy. Na papieri na pečenie vyformujte lyžicou alebo zdobiacim vrecúškom požadovaný tvar a pomaly pečte či skôr sušte maximálne pri 130 °C. Ak budete robiť pusinkové lízanky, použite recept, kde sa sneh šľahá nad parou.

Lízanky home made

Kým pusinkou šibača pohostíte, lízanku si môže zobrať ako výslužku. Ich výroba bude deti veľmi baviť, pretože fantázii sa medze nekladú. Môžu ich vyrobiť z cukru, ale aj z piškótov.

Cukrové lízanky

250 g kryštálového cukru zalejte 100 ml džúsu, kompótovej šťavy, čerstvej šťavy z ovocia, prípadne citronádou či bazovou malinovkou. Varte v hrnci s hrubším dnom, kým sa tekutina nezredukuje na hustý sirup. Nakoniec pridajte kyselinu citrónovú a zmes po troške nalievajte na papier na pečenie, aby sa roztiekla do kolieska. Do cukrového karamelu vtisnite paličku. Keď zmes trochu schladne, no je ešte mäkká, lízanku ozdobte kvietkom, orieškom, cukrovou perličkou... Nechajte poriadne stuhnúť v chlade.

Piškótové lízanky

150 g piškót rozmixujte na jemno, pridajte 4 PL kakaa. Môžete pridať aj dve PL práškového cukru. Vmiešajte 1 téglik mascarpone a vypracujte cesto, z ktorého urobte malé guľôčky. Nechajte ho niekoľko hodín stuhnúť v chladničke, prípadne ho dajte na hodinu do mrazničky. Tesne pred zdobením rozpustite čokoládu, pripravte si špajdle, špic každej namočte do čokolády a vsuňte do guľôčky. Guľôčky potom namáčajte v čokoládovom kúpeli a posypte cukrárskými ozdobami, posekanými orieškami. Hotové lízanky naaranžujte do vázy naplnenej pieskom alebo cukrom alebo do polystyrénového podkladu, aby sa neotlačili, a nechajte stuhnúť v chlade.