Výborný TIP pre každú ženu: Loptička proti otehotneniu

Foriem, ako predísť neželanému otehotneniu, je dnes viac než dosť, najrozšírenejšie sú kondómy či antikoncepčné tabletky. Čoraz populárnejšie sú však aj vnútromaternicové telieska – hormonálne alebo mechanické, v tvare písmena T či najnovšie v tvare miniloptičky. Je len na vás a vašom gynekológovi, ktorú antikoncepciu zvolíte, no ak máte stabilný vzťah, telieska sú ideálna voľba.

Všetko vyrieši guľôčka

Zatiaľ čo sa nám donedávna pod pojmom vnútromaternicové teliesko vybavil plastovo- kovový predmet v tvare písmena T, dnes je na trhu aj novinka, ktorá pripomína akúsi loptičku s medenými guľôčkami. „Nosným materiálom tejto loptičky je nitinol. Vyrábajú sa z neho rôzne vnútrotelové náhrady, napríklad aj srdcové chlopne, telo ho dobre prijíma a toleruje. Preto je veľmi vhodné vložiť ho i do maternice. Medené guľôčky zasa pôsobia antikoncepčne,“ vysvetľuje gynekologička Radmila Sládičeková.

Aj pre nerodičky

Zaujímavé je, že nitinolové teliesko sa môže vkladať do maternice aj ženám, ktoré ešte nerodili, a to vďaka tomu, že majú veľmi tenký aplikátor. Teliesko má pred vložením do maternice tvar tyčinky, no vnútri nej sa stočí do loptičky a zaujme tam svoje miesto. „Je to veľmi prirodzený tvar – nemôže sa stať, že sa skrúti inak alebo bude mať zlú polohu a musí sa pacientke vybrať. To sa stáva často pri ,téčkových‘ telieskach, ale loptička sedí v maternici tak, ako jej to vyhovuje. Funguje päť rokov, s účinnosťou 99,89 percenta. Pacientke sa nemôže stať, že počas nosenia bude mať bolesti či špinenie, pretože neexistuje, aby bolo toto teliesko v zlej polohe. Maternicu nijako nedráždi,“ vysvetľuje lekárka.

Fámy o telieskach

A čo vlastne robí s telom ženy hormonálna a, naopak, mechanická antikoncepcia či teliesko? Treba sa niečoho obávať? „Hormonálna antikoncepcia, či už perorálna, intravaginálna, alebo formou náplasti, ovplyvňuje celé telo. Zastaví sa činnosť vaječníkov a telo funguje na hormónoch, ktoré mu podávame. Týmito hormónmi môžeme upraviť menštruačný cyklus, takisto je možné ovplyvniť kvalitu vlasov či pleti a znižuje sa tým aj bolesť pri menštruácii. Sú však pacientky, ktoré nemôžu užívať hormonálnu antikoncepciu a vtedy siahame po vnútromaternicových telieskach. Medzi nimi si takisto vyberáme tie, ktoré uvoľňujú hormóny, a tie, ktoré sú len mechanické. Všetko závisí od individuality pacientky,“ prízvukuje MUDr. Sládičeková.

Fámy o tom, že zastavenie menštruačného cyklu hormónmi je pre telo ženy nezdravé, gynekologička popiera. Podľa nej to pacientke nemôže nijako škodiť a takisto nesúhlasí ani s názormi, že cudzie predmety, ako napríklad vnútromaternicové telieska, do tela nepatria. „Veď už starí Egypťania vkladali ženám do maternice proti otehotneniu kamienky či ťavie chlpy... Toto je však oveľa sofistikovanejší systém a názory, že pre telieska vzniká rakovina či cysty, sú babské povery,“ dodáva na záver.

