Vypracujte si telo bohyne týmto jedálničkom: Stravujte sa podľa fitnes guru Kayly Itsines!

Austrálska fitnes trénerka a motivátorka v oblasti cvičenia a zdravého stravovania sa stala v minulom roku celosvetovou líderkou na poli fitnesu. Jej instagramové konto sleduje vyše 8, 4 milióna followerov a Kayla Itsines vydáva videá a knihy, kde radí s cvičebným programom a stravovacím režimom. Pod jej vedením úspešne chudnú a formujú si postavy ženy z celého sveta, čo dokladuje Kayla ich fotkami pred a po na svojom konte. Teraz sa úspešná trénerka podelila so zdravými receptami vo svojej novej knihe. Fitnes koučka sľubuje, že spolu s účinnými cvikmi pomôžu vyformovať postavu snov. Toto je plán stravy na jeden deň, vyskúšajte!

Raňajky: Čučoriedkové palacinky

Suroviny: 70 g celozrnnej múky, 1 čajová lyžička prášku na pečenie, polovica rozpučeného banánu, 60 ml polotučného mlieka, polovica čajovej lyžičky čistého vanilkového extraktu, 80 g čučoriedok, 150 g nízkotučného bieleho jogurtu, 2 čajové lyžičky javorového sirupu

Postup: Zmiešajte múku s práškom na pečenie. V inej miske rozmixujte banán s mliekom a vanilkovým extraktom, prilejte do misky so suchými ingredienciami a miešajte, kým bude masa vláčna. Pridajte čučoriedky a jemne premiešajte. Nechajte desať minút odpočívať. Na panvicu dajte trochu oleja a pečte palacinky zhruba jednu-dve minúty dozlatista. Na vrch hotových palaciniek dajte jogurt a javorový sirup.

Dopoludňajší snack: Ryžové krekry s rukolou a dipom z bielej fazule

Suroviny: 12 ryžových krekier, citrónová šťava podľa chuti, 1,4 čajovej lyžičky mletého kmínu, morská soľ a mleté čierne korenie podľa chuti, plná dlaň nahrubo nakrájaných rukolových lístkov, 75 g konzervovanej fazule, rozdrvená štvrtina strúčika cesnaku

Postup: Zmiešajte rukolu, fazuľu, cesnak, citrónovú šťavu, kmín, soľ, čierne korenie a polievkovú lyžicu vody vo food processore, kým z nej bude jemná a krémová hmota. Servírujte ju v miske s krekrami.

Obed: Šalátový hrnček

Suroviny: 30 g kuskusu, 1 čerstvá čili paprička nakrájaná nadrobno, 150 g konzervovaného mixu fazule, morská soľ a mleté čierne korenie podľa chuti, štvrtina nakrájanej malej červenej cibule, štvrtina červenej papriky, 3 veľké šalátové listy, 15 g kukuričných zŕn, limetkové štvrťky na ozdobu, 1 vrchovatá polievková lyžica nadrobno nasekaných byliniek na ozdobu, čerstvý koriander

Postup: Nechajte v hrnci zovrieť vodu, nasypte kuskus a nechajte na miernom ohni variť 10-12 minút. Preceďte a odložte na chladné miesto na desať minút. Do misy dajte kuskus, mix fazule, cibuľu, korenie, kukuricu, koriander, čili, soľ a jemne premiešajte. Servírujte na šalátových listoch, ktoré naplníte týmto mixom a ozdobte limetou a bylinkami.

Popoludňajší snack: Čokoládovo-banánová pena

Suroviny: 1 a pol datle, polovica stredne veľkého banánu nakrájaného na plátky, 1 čajová lyžička raw kakaového prášku, štvrtina čajovej lyžičky vanilkového extraktu, 300 g nízkotučného bieleho jogurtu

Postup: Datle dajte do ohňovzdornej misy, naplňte ju zovretou vodou a nechajte 30 minút, kým zmäknú. Vložte datle a dve a pol polievkovej lyžice použitej vody do mixéra, pridajte polovicu banána, kakaový prášok a vanilkový extrakt a mixujte, kým to bude vláčne. Podávajte v miske, na vrstvu mixu z banánu a datlí navrstvite jogurt, ozdobte plátkami banánu a poprášte kakaovým práškom.

Večera: Losos v pistáciovej kruste s quinoou

Suroviny: 20 g nesolených nasekaných pistácií, 20 g strúhanky, šťava z citróna podľa chuti, 2 čajové lyžičky dijonskej horčice, polovica čajovej lyžičky medu, morská soľ a mleté čierne korenie podľa chuti, 85 g filet lososa bez kože

Ochutená quinoa: 60 g quinoa, 45 g brokolice, 5 kúskov špargle, štvrtina menšieho fenikla nakrájaného na tenké plátky, 1 dlaň baby špenátových listov, 2 a pol polievkovej lyžice nasekaného čerstvého kôpru, 2 čajové lyžičky kapár, štipka drveného kmínu, strúhaná kôra z citróna a šťava z citróna

Postup: Predhrejte rúru na 180 stupňov Celzia a vysteľte plech papierom na pečenie. Zmiešajte pistácie, strúhanku, šťavu z citróna, med a horčicu v malej miske, posoľte a okoreňte. Potrite zmesou povrch filetu, jemne ju doňho vtlačte. Pečte 10-12 minút, podľa toho ako prepečeného lososa máte radi. Quinou vložte do vriacej vody a na miernom ohni varte 10-12 minút, kým sa voda odparí a quinoa bude krehká. Medzitým dajte vrieť vodu do ďalšieho hrnca a po zovretí do nej vložte brokolicu a špargľu, nechajte ich tam 4-5 minút nech sú jemne chrumkavé. Potom jemne zmiešajte quinou, brokolicu, špargľu, fenikel, špenát, kôpor, kapary, kmín, citrónovú šťavu a kôru. Lososa servírujte s týmto zeleninovým mixom.

