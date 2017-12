Záhadná smrť mladej ženy. Naozaj môžu pri behu v mraze prasknúť pľúca?

V aktuálnom mysterióznom filme Wind River z prostredia indiánskej rezervácie vyšetruje agentka FBI záhadnú smrť ženy. Tá zomrela po tom, ako desať kilometrov bežala bosá v mraze a snehu, navyše, niekoľkokrát znásilnená. Vyšetrovanie ukáže, že vdýchnutý mrazivý vzduch v pľúcach mladej Indiánky vytvoril kryštáliky ľadu, popraskali jej pľúcne mechúriky a ona sa zadusila. Beháte aj vy v zime a vydesil vás tento príbeh?

Nebezpečný emfyzém

Opýtali sme sa pneumologičky MUDr. Marty Hájkovej, CSc., MPH, čo si o takomto scenári smrti myslí. „Film som nevidela, ale na to, aby som vedela naozaj zodpovedne povedať, čo sa stalo, musela by som vidieť pitevný nález,“ reaguje. „Je tu viac otázok. Bola hrdinka vo filme celkom zdravá? To, že človek vysiľujúco bežiaci v mraze zomrie, si viem predstaviť v tom prípade, že má napríklad emfyzém. Emfyzém, teda rozdutie pľúc, pri ktorom vznikajú v pľúcach dutiny vyplnené vzduchom, je pomerne častý príznak u fajčiarov,“ vysvetľuje lekárka. Čo sa však týka len behu v mraze, nepozná vraj jediný prípad zdravého vrcholového športovca, výkonnostného olympionika, ktorému by sa aj pri extrémnej záťaži stalo niečo podobné. „Športovci vo veľkom vypätí môžu mať skôr srdcové ťažkosti – zlyhá im srdce ako pumpa alebo dostanú poruchu rytmu, ale nepamätám si, že by sa niektorému iba mrazom smrteľne poškodili dýchacie cesty a pľúca,“ hovorí.

Začať opatrne

A čo kombinácia mrazu a adrenalínu, ktorý sa v tele vyplavuje v strese? „Adrenalín spôsobí, že sme schopní veľkých fyzických výkonov, ale nenarúša štruktúru pľúc. Skôr dvíha tlak a zvyšuje výkon srdca,“ dodáva odborníčka. Prízvukuje však, že netrénovaní ľudia by rozhodne mali začať s behom opatrne a nie pri mínus pätnástich stupňoch Celzia. „Dôležité je vedieť pri behu dýchať. Najlepšie nosom, pretože vzduch sa dostane do pľúcnych mechúrikov ohriaty. Ak dýchate ústami, mrazivý vzduch zasiahne hrdlo a priedušnicu,“ hovorí.

Môžu behať astmatici?

Podľa docentky Hájkovej sa behu nemusia báť ani astmatici: „Každému, kto má nejaké pľúcne alebo prieduškové chronické ochorenie, odporúčam fyzickú aktivitu, beh teda tiež. Ani pri mínus troch či štyroch stupňoch Celzia nevidím dôvod, aby nebehali. Treba sa však dobre obliecť, chrániť si hlavu a krk, aby nenachladli dutiny, a súbežne brať lieky.“

Čo si myslí športový lekár?

Je jedno, či vybiehate z panelákového bytu alebo z chaty v horách – dôležité je vyhnúť sa v mrazivom počasí teplotnému šoku. Športový lekár MUDr. Pavel Malovič všetkých rekreačných behuchtivých ľudí vystríha: „Ak je mráz a vy máte netrénovanú, precitlivenú výstelku dýchacích ciest, môžete si ublížiť. Mrazivý vzduch, ktorý sa dostane do pľúc, dokáže poškodiť pľúcne tkanivo. Hovoríme o mraze aspoň mínus päť stupňov Celzia.“

Adaptujte sa

Ak chcete behať v chladnom počasí, MUDr. Pavel Malovič radí zopár dôležitých vecí na to, aby ste ochránili citlivé pľúcne tkanivo:

Nevybiehajte hneď z teplej miestnosti do studeného vzduchu, doprajte telu prechodovú fázu. Postojte hoci na chladnejšej chodbe, aby sa organizmus adaptoval. Pred behaním si vypláchnite ústa studenou vodou – stiahne cievky v ústach a tie sú tak lepšie pripravené na náraz studeného vzduchu. Len čo sa začnete priveľmi zadýchavať alebo kašľať, prestaňte s behom, nepremáhajte sa. Bezprostredne pred behaním ani po behu nepite alkohol. Takže žiaden štamperlík „na prebratie a zahriatie“. Rovnako nepite horúci čaj bezprostredne pred behaním alebo po ňom. Prečo? Alkohol alebo horúci nápoj roztiahnu cievy v ústach a hltane, ktoré treba mať skôr zúžené ako rozšírené. Rozšírené studený vzduch skôr poškodí. Ak si pred behom vypijete, cievy sa roztiahnu, akoby ste vyšli z plus štyridsať stupňov do teploty mínus desať. Po dobehnutí nefajčite – opäť ten istý princíp s rozširovaním ciev. Ak si zapálite, akoby ste fajčili nie jednu, ale naraz päť cigariet. Ak vám premrznú ruky, nenamočte si ich do horúcej vody, skôr ich ponorte do vlažnej. Pred behaním sa rozcvičte a ponaťahujte svaly, začnite rýchlejšou chôdzou. Ak prejdete z prehriateho prostredia, vonku drkocete zubami a začnete bežať, hrozí vám natrhnutie svalu. Zvlášť keď nie ste celkom zdraví a máte nejaké pozostatky po angíne alebo po chrípke. Vtedy je celá telesná pohybová sústava precitlivená.

Čo na seba pri behu?

Dlhoročný bežec Peter Mozsnyák rozhodne odporúča zachovať princíp vrstvenia. Prvá vrstva by mala byť funkčná termobielizeň, druhá vrstva izolačná, to znamená niečo teplé, trebárs zateplený športový rolák, a tretia ochranná – bunda.