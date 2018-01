Zahájte hviezdny detox: Namixujte si smoothie, na ktoré nedá dopustiť Dara Rolins

Počas sviatkov ste sa zbytočne netrápili a dopriali si všetko, na čo ste mali chuť? Je na čase dostať sa do starých koľají. A pondelok je predsa na to ideálny. Verte, že v tom nie ste sama! TOTO smoothie si počas detoxu dopraje aj Dara Rolins. A jej postavičku by chcela snáď každá z nás.

Budete potrebovať:

1 pohár kokosovej vody

1 hruška

1 banán

2 ½ lyžice petržlenovej vňate

1 lyžica mletého zázvoru

1 lyžička tekutého chlorofylu

Ako na to?

Všetky ingrediencie zmixujte tak, aby vznikla hladká hmota. Ak je smoothie príliš husté, pridajte viac vody. Pite toľko x za deň, koľko si vaše telo žiada, ideálne hneď ráno.

