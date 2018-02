Zatočte s opuchom pod očami: Tieto recepty zaručene zaberú

Vyzerať tip top chce každá žena, no nie vždy sa to dá. Niekedy sa vyskytnú okolnosti, kedy nemáme svoj deň a prezradia nás opuchy alebo vačky pod očami. Keď nepomôže dobrý korektor či mejkap, treba tomu dopomôcť receptmi, ktoré sú lacné, efektívne a hlavne rýchle. A ako na to, vám poradí vyhľadávaná dermatovenerologička Mudr. Alexandra Rozborilová.

Rozmaznávajte sa

„Vždy je dobrá prevencia, no doma narýchlo sa dajú použiť na vačky pod očami vrecúška vylúhovaného čierneho čaju, ktoré stiahnu opuch. Alebo dobrým pomocníkom sú aj dve lyžice, ktoré na chvíľu vložíme do chladničky a potom ich prikladáme pod oči.“ Jedným dychom však dodáva, že pre svieži a mladistvý vzhľad je dôležitá dobrá životospráva a hlavne spánok. „Dôležitý je aj relax, vnútorný pokoj a harmónia, pretože stres sa v prvom rade odráža na tvári,“ upozorňuje lekárka.

