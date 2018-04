Zbierajte hubu abstinentov! Upraví vám krvný cukor, cholesterol aj krvný tlak. S alkoholom však účinkuje ako antabus!

Ľudová tvorivosť mu dala nie príliš lichotivú prezývku – hnojovka. Nie je to však preto, že by táto huba bola vhodná nanajvýš do hnoja. Práve naopak. S hnojníkom obyčajným sa dosahujú skvelé výsledky pri znižovaní hladiny krvného cukru aj cholesterolu. Upravuje krvný tlak, detoxikuje a skúma sa aj jeho využitie v onkológii. Prečo teda ten hanlivý názov? Pretože okrem lesných ciest a pasienkov sa mu dobre darí aj v záhradách, špeciálne na komposte.

Pozor aj na pivo!

Liečivú hubu nájdete v mnohých farmaceutických prípravkoch. Od apríla si ju však môžete nazbierať aj sami. Treba však vedieť, že zbierať sa smú len celkom mladé plodnice, ktoré sa ešte nestihli zafarbiť do ružova čo bledofialova. Vtedy sa už nesmú jesť! Dlho ho tiež neskladujte v chladničke. Hnojník treba zjesť do štyroch hodín po tom, čo ste ho nazbierali. A nikdy ho nezapíjajte alkoholom, ani len pivom! Vtedy totiž pôsobí ako antabus, liek, ktorý sa využíva pri liečbe alkoholizmu. V kombinácii s alkoholom spôsobí vracanie, búšenie srdca, závraty a bolesti hlavy. A nielen po bezprostrednom užití, antabusový efekt pretrváva až štyri dni!

Vyskúšajte

Hnojníkové kvapky

3 PL hnojníka nasekajte nadrobno a zalejte 3 dl 60 % liehu. Nechajte 14 dní lúhovať. Denne potrepte. Potom preceďte a užívajte 4 týždne 2× denne 25 kvapiek v pohári vody.

Na čo pomáha

Hnojník obyčajný je bohatý na vitamíny, minerálne látky a aminokyseliny

Podporuje trávenie a správnu funkciu pečene

Osvedčil sa pri liečbe cukrovky

Pomáha aj pri zápche a hemeroidoch

Potláča stres

Detoxikuje

