VIDEO: Herec Neil Patrick Harris a jeho manžel majú dom plný podivností

Renovácia

Majitelia domu sú s vlastným výberom naozaj spokojný. Dom sa nachádza v Harleme, časti New Yorku a je to klasický mestský dom, z ktorého navyše dýcha história. Bol postavený už v roku 1904 a tento old fashioned charakter domu je to, čo pár pri kúpe zaujalo najviac. Vzhľadom k tomu, že sa ako oficiálny pár stali rodičmi a vychovávajú už v súčasnosti štvorročné dvojičky, renovácia domu bola pre nich z hľadiska zladenia výchovy s celkovou rekonštrukciou doslova výzva. Aj sám architekt, ktorý sa staral o celkový chod renovácie domu, Jeffery Povero hovorí, že bolo dosť zložité zosúladiť to, aby bol dom čo najskôr hotový a súčasné obývanie domácich všetkých priestorov.

Prečítajte si aj o dome, kde býval sám rock n´ roll

Zvláštne drobnosti

Trace Lenhoff ako interiérový dizajnér mal za úlohu postarať sa o to, aby koníček herca zostal v dome viditeľným. Znamená to, že musel v dome nájsť priestor pre malé, veľmi zvláštne doplnky, ktoré pár zbiera. Sú to napríklad vypreprarované zvieratká, umenie ukryté v stene, do ktorého sa nazerá len malou škárou a kopa ďalších, strach naháňajúcich bytových doplnkov (modliaci sa potkan s anjelskými krídlami, vankúš s tvárou polopriesvitného ducha ženy a pod.)

Obľúbenou miestnosťou domácich je menšia, útulná izba, ktorej steny sú posiate plagátmi a obrázkami s kúzelníckou tematikou, pretože Neil miluje tajomno mágie. To sa odráža aj v jednej špecialite domu, ktorú nazývajú „magic office“. Je to jeho tajná magická izba, do ktorej sa vchádza po stlačení tajného gombíka ukrytého v jednom z plagátov, ktorý sa odsunie a následne sa otvoria tajné dvere v stene.

A to, že si návštevy domáci naozaj vážia pripomína ja špeciálne vyrobená komoda pri vchode do domu. Tá má v sebe zabudované maličké skrinky, v ktorých sú poskrývané drobnosti (prstienky, drobné hračky) a každý si jednu vyberie. Tento zábavný kus nábytku vyrobený na mieru vystihuje celkovú atmosféru domu. Tvorivú, pohostinnú a útulnú.

Zdroj: youtube.com/Architectural Digest

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk