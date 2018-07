Sídlo zariadil podľa Eltona Johna, dnes sa tu konajú svadobné hostiny

Na výslnie sa dostal už ako 16 ročný, kedy vďaka šikovnému marketingovému ťahu briti vytvorili chlapčenskú skupinu Take That, ktorá má doteraz po svete milióny fanúšikov. Počas svojej kariéry zarobil toľko, že na jeho konte svieti niekoľko nehnuteľností. Tie sú prevažne štylizované do tradičného, anglického vidieckeho štýlu, ktorý pôsobí príjemne útulne a môžeme tak tipovať, že spevák so svojou rodinkou sa tak vyhýba modernému, čistému minimalistickému štýlu súčasných víl iných celebrít.

Tzv. Delamere Manor ponúka v súčasnosti svoj krásny interiér a rovnako čarovný exteriér hosťom, ktorý si tu chcú usporiadať svoju svadbu. Niet sa čo čudovať, prostredie je naozaj romantické a jeho kapacita sa pohybuje od 50 až do 300 hostí, ktorým je k dispozícii celé toto sídlo z 18. storočia, ako aj jeho záhrady a jazero o rozlohe 6 akrov.

Počas toho, ako si tento luxus užíval spevák Barlow, snažil sa ho niesť v dizajne po vzore vily svojho veľkého idola, krajana, nezabudnuteľného Eltona Johna. Sú tu krásne drevené obklady a ťažké závesy, v kuchyni pracovný ostrov a špičkové vybavenie, súkromná terasa, priestranná kúpeľňa s vaňou v priestore. Všetko pôsobí veľmi útulne a 100 akrov rozlohy domu navyše ponúka šesť spální, variáciu niekoľkých súkromných jedální a vlastný nočný klub.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk