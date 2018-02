Valentín po Hollywoodsky: Pamätáte sa na tieto celebritné romániky? Neuveríte, ktoré hviezdy spolu v minulosti randili!

Síce by ich už v súčasnosti spájal len málokto, boli časy, keď mali k sebe naozaj blízko. Či už to verejne priznali alebo sa to o nich iba šepkalo, ich vzájomnú náklonnosť verejnosť napokon odhalila. Prečítajte si, ktoré celebrity mali medzi sebou krátke romániky.

Medzi DiCapriove známosti patrila napríklad aj Blake Lively. Autor: Getty Images