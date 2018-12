FOTO: Štedrý spevák Tomi Popovič: Mega nákupy s frajerkou!

Tomimu Popovičovi (41) nevyšiel vzťah s moderátorkou Barborou Krajčírovou (32), s ktorou má dcérku Amiu (6). Po dlhších špekuláciách, že ich vzťah škrípe a sú v ňom prítomné aj Popovičove „bokovky“, priznali farbu a každý sa vydal vlastnou cestou.

Poslušný

Dlhovlasá blondínka našla šťastie po boku poslanca Ľuboša Krajčíra (32), ktorému v septembri povedala áno a Popovič zase zakotvil pri tmavovlasej kráske. Či je to pre neho tá pravá ukáže až čas, ale zdá sa, že dvojica to spolu myslí vážne.

Potvrdzuje to aj fakt, že si spoločne zveľaďujú príbytok. Zaľúbencov sme totižto náhodne stretli v obchodnom dome s nábytkom a doplnkami, kde nakupovali jedna radosť. A že spevák v tomto smere rozhodne nešetril svedčí aj nákupný vozík, z ktorého takmer vypadávali doplnky do domácnosti. Ako poslušný partner tlačil nákup bez zbytočného reptania a jeho polovička len ukazovala prstom, čo by sa im hodilo. No niekto si to vie očividne zariadiť...