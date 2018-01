Svet erotiky priniesol pikantnú správu. TAKTO decibely z postele pomáhajú zdraviu

„Kričia viac ako zvyšok sveta dohromady. Kto? Brazílčanky,“ tvrdia autori výskumu o ženskom orgazme, ktorý pripravili pre výrobcu dizajnových erotických pomôcok Lelo. Za milovníčky decibelov v posteli sa v tejto juhoamerickej krajine označilo takmer sedemdesiat percent žien. Na druhom mieste skončili Nórky, na treťom Chorvátky. Naopak, v tichu sa chcú milovať najmä ženy v Austrálii a v Portugalsku.

Kto je na chvoste?

Výskum, ktorý sa konal len nedávno, oslovil cez dvetisíc ľudí z dvadsiatich krajín sveta. A pýtal sa žien aj na intenzitu ich orgazmu. Najprudšie vyvrcholenie sexu podľa nazbieraných informácií zažívajú Španielky, Talianky a ženy z Chile. Na chvoste rebríčka sú opäť Austrálčanky, v polovici Američanky. Preto sa v USA rozhodli konať!

Vylepšia štatistiky?

„Na orgazmus neexistuje jednotný meter, mnoho žien dokonca tvrdí, že netuší o čo ide. No nielen lekárske výskumy. Aj my vieme, že súvisí so zdravím a kvalitou života. Dámy, ktoré majú skvelý milostný život, sú v živote šťastnejšie a tým pádom sa im vyhýbajú aj choroby,“ chopil sa šance generálny riaditeľ spoločnosti na výrobu erotických hračiek Adam Lewis. Američankám ponúka stretnutie so sexuálnou terapeutkou. Ženy má vyliečiť a snáď krajine pomôže vylepšiť smutnú štatistiku.

