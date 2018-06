Bol jej ako brat! TAKÝTO čudný vzťah mala Helena Růžičková so svojím synom

Preslávila sa komediálnymi rolami a aj v súkromí rozdávala radosť. Helena Ružičková, ktorá sa narodila v júni pred osemdesiatimi dvomi rokmi v Plzni, si ale do hrobu vzala viacero tajomstiev. Jedným z nich bol jej vzťah so synom Jiřím. „Nechovali sa k sebe ako matka a syn, skôr ako brat a sestra,“ prezradila českému Blesku rodinná priateľka a spisovateľka Marie Formáčková.

K filmu sa nedostal

To isté ale robili Helenini rodičia. Keď zistili, že ich dcéra ako šesťročná fajčí, nezakázali jej to. Akurát pripomenuli, nech nehúli za ich chrbtom. Helena na Jiřího tiež nedala dopustiť. Kvôli nedostatku talentu ho nevzali na herecké konzervatórium. Vyučil sa za predavača, neskôr si urobil maturitu. Hoci k filmu sa nakoniec dostal, šťastie v osobnom živote nemal. Mama ho ale zakaždým zahŕňala opičou láskou a ospravedlňovala všetky jeho prehrešky.

Dedili vnučky

„Jirka bol trikrát ženatý. Prvý raz veľmi krátko, druhý raz to tiež nevyšlo, tretie manželstvo bolo najdlhšie. Aj jeho tretia manželka si však čoskoro vyhliadla iného muža,“ vyratuje Marie Formáčková. Helena mala o svojho syna strach, napokon ho o päť rokov prežila. Po jej smrti zdedili herečkin majetok dve vnučky, ktoré jej syn splodil so svojou poslednou ženou. S otcom sa takmer nevídali, ich mama si to nepriala. Posledná manželka Jiřího Růžičku však tvrdí opak. Všetky Jirkove lásky zničil až príliš blízky vzťah syna a mamy...