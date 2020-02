Tento stav paralýzy môžete zažiť v lietadle. Podobá sa na mŕtvicu, po pol hodine zmizne

Tlak v uchu zablokuje kyslík a človek zažíva kolaps. Dráma má však banálny pôvod, môže ho zažiť každý z nás.

Lietadlo sa práve dostalo do bezpečnej výšky, keď sa letušky opýtali cestujúcich, či je na palube lekár. Posádka lietadla sa totiž obávala, že jeden z cestujúcich dostal cievnu mozgovú príhodu. Pri takzvanej mŕtvici dochádza k náhlemu zablokovaniu cievy privádzajúcej krv do mozgu, čo je život ohrozujúca situácia. Hoci stav pasažiera vyzeral podobne, napokon bola príčina jeho paralýzy úplne odlišná.

Čítajte aj: Nespite počas pristávania! Prečo? 3 rady, čo v lietadle nepodceniť

Príbeh opísal profesor medicíny Alan J. Hunter z Oregonskej zdravotníckej a vedeckej univerzity. Podľa portálu Science Alert zistil, keď sa dobrovoľne rozhodol muža vyšetriť, jeho zvláštny stav. Podobal sa na mŕtvicu, no išlo o niečo úplne iné. „Keď som sa s stretol s cestujúcim, zistil som, že je mladý a zdravo vyzerajúci s pravostranným poklesom tváre, zároveň nemohol zavrieť pravé oko,“ píše Hunter v novo uverejnenej kazuistike k nedávnemu incidentu.

Muž vysvetlil, že niekoľko minút potom, čo lietadlo vystúpilo do výšky, pocítil na pravej strane hlavy náhlu bolesť hlavy sprevádzanú bolesťou ucha a pocitom tlaku. Napriek vážne vyzerajúcim prejavom a slintaniu bol mladý muž duševne ostražitý a mohol hovoriť, prejavovať normálnu fyzickú silu a koordináciu. Hunterovi vysvetlil, že nemá žiadne zdravotné ťažkosti, ale deň predtým sa zotavil z prechladnutia.

Desivé zistenia vedcov o smrti: Hrôzostrašný stav! Budete vedieť, že ste mŕtvi...

Musí pristáť

Keby išlo o mŕtvicu, lietadlo by muselo pristáť čo najskôr, aby cestujúci mohol okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Ale jeho príznaky, hoci boli cievnej príhode podobné, nespôsobovali život ohrozujúci stav. Čokoľvek vyvolalo túto rýchlo sa rozvíjajúcu paralýzu tváre, nebola to mŕtvica. Profesor Hunter napísal k prípadu kazuistiku. „Zameral som sa na načasovanie udalosti, ktorá nastala pri stúpaní lietadla do výšky. A zistil som, že mohla súvisieť s nedoliečenou infekciou horných dýchacích ciest,“ vysvetľuje vedec.

„Zaujímalo ma, či klesajúci atmosferický tlak v kabíne mohol viesť k relatívnemu zvýšeniu tlaku v strednom uchu z blokovanej eustachovej trubice.“ Paralyzovaný muž v lietadle dostal po kolapse kyslík a personál lietadla ho požiadal, aby uvoľnil tlak v ušiach pomocou metód ako zívanie, prehĺtanie a Valsalvov manéver. Po 15 minútach tohto cvičenia sa cítil lepšie a príznaky ochorenia postupne zmizli. Dráma a strach o život boli tak zažehnané.

Ľudia chladnú, bežná telesná teplota 37 stupňov už neplatí!

Trauma tváre

Po pristáti sa začal profesor Hunder zvláštnym zážitkom zaoberať a hľadal podobné v odbornej lekárskej literatúre. „Identifikoval som niekoľko prípadov označovaných ako barotrauma tváre,“ hovorí. Problémy sa však vyskytujú najčastejšie v súvislosti s potápaním. „Tento stav sa vyskytuje pri výstupe u potápačov a občas pri lietaní a cestovaní vo vysokých nadmorských výškach, po určitých operáciách so stredným uchom a s niektorými štrukturálnymi poruchami stredného ucha,“ dodáva. Podľa Huntera sa podobná barotrauma tváre môže vyskytnúť pri poklese atmosférického tlaku - ako sa to stáva v kabíne lietadla počas vzletu. Keď sa to stane, tlak v strednom uchu sa zvýši, čo vedie k takzvanej ischemickej dysfunkcii tvárového nervu.

Existuje riešenie

Aj keď príznaky môžu byť nepríjemné - nielen preto, že sa podobajú na cievnu mozgovú príhodu - dobrou správou je, že jednostranná paralýza tváre je dočasná a môže sa stratiť za 15 až 30 minút. Pomôžu cvičenia na zmiernenie tlaku stredného ucha a dýchanie koncentrované kyslíka. „Väčšina prípadov je ojedinelá, no zriedkavo sa môžu opakovať alebo ostanú trvalé následky,“ cituje Science Alert profesora Hunter. „Profylaktické antihistamíny, dekongestanty alebo kortikosteroidy môžu znižovať opuchy a sekréty slizníc a zabrániť opakujúcim sa epizódam.“

Chcete v lietadle sedieť pri okne a piť vodu? Nerobte to!