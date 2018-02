V pekle: Aké to je, žiť v krajine presiaknutej HIV? V Ugande je sedem ľudí zo sto nakazených týmto smrteľným vírusom

V Ugande žije tridsať miliónov ľudí, polovica populácie má menej než pätnásť rokov. Krajina bola v minulosti epicentrom nákazy HIV a iných sexuálnych chorôb. Aj keď medzinárodné úsilie jej pomohlo, na HIV tu ľudia stále zomierajú najčastejšie. Týmto vírusom je nakazených sedem ľudí zo sto. Mnohé deti sa nakazia od matky a v bolestiach umierajú ako dvoj- až päťročné. „S tým sa nedá vyrovnať, no dôležité je pomáhať tam, kde sa to dá. Až keď vidíte skutočné výsledky svojej práce, viete, že pokračovať sa oplatí,“ tvrdí dobrovoľníčka, ktorá spoločne s doktorkou Barborou Šilharovou v Buikwe, mestečku, ktoré nemá poriadnu vozovku ani poštu, založila detskú HIV kliniku. „Voda a elektrina boli v obmedzenom režime a iba na našej klinike. Mnohé matky nám nosili malé deti v poslednom štádiu nákazy HIV. Nie všetkým sme dokázali pomôcť, no niektoré sme doslova ukradli hrobárovi z lopaty,“ spomína Zuzana.

Z Afričana Miško

Za veľmi silný považuje príbeh chlapčeka Kata. Na svet už prišiel HIV pozitívny, pritom jeho brat, dvojča, sa narodil zdravý. „Kato na rozdiel od svojho brata nerástol. Chorľavel, neprijímal potravu, nevedel sa hýbať ani usmievať. Ako sedemmesačný vážil sotva kilogram, teda ako vrecko cukru zo supermarketu,“ opisuje Zuzana. Našťastie, Kata zaviezli do špecializovanej nemocnice v meste Entebbe, kde mesiac dostával hradenú liečbu. Chlapček mierne pribral, no mama ho napriek tomu nechcela. A jeho lekár Slovenky varoval, že ak jej ho nechajú, do mesiaca zomrie.

„Kata sme si teda zobrali k sebe domov do prechodnej starostlivosti. Nebolo ľahké spojiť prácu na klinike so starostlivosťou o choré dieťa, no dnes má Kato štyri roky a má sa dobre. A doktorka Šilharová si ho po dlhom boji adoptovala. Teraz mu hovorí Miško,“ teší sa Zuzana z happy endu.

Desať kilometrov k studni

V Ugande je povolené mnohoženstvo. Chlap má neraz dve-tri ženy a toľko detí, že nie vždy pozná ich mená. Dievčatá, ktoré nežijú vo veľkých mestách, sa bežne vydávajú ako šestnásť-, sedemnásťročné. „Mladé ženy a dievčatá na vidieku muži často obťažujú alebo znásilňujú. Skorá svadba a založenie vlastnej rodiny sú preto najjednoduchším riešením, ako sa takýmto nepríjemnostiam vyhnúť,“ vysvetľuje Zuzana. Po sobáši sa však celý život točí okolo materstva, starostlivosti o manžela a driny v domácnosti. Patrí sem aj nosenie vody zo studne, ktorá je často vzdialená desať kilometrov od obydlia. Rovnako ťažko však pracujú aj deti: „Šesťročné už majú od ustavičného dvíhania ťažkých bremien svaly ako dospelý človek!“

Napriek tomu má rodina v Ugande svoje opodstatnenie. „Predstavuje istotu, že ak dieťaťu zomrú rodičia, najbližší príbuzní zaň preberú zodpovednosť.“

Dom z trusu

Uganďania žijú zo dňa na deň. Radšej ako do škôl, ktoré sú v krajine spoplatnené, posielajú deti drieť na pole. V živote roľníkov a chovateľov hydiny ide predovšetkým o prežitie do ďalšieho dňa. „Neriešia krajší byt, dovolenku v trópoch ani nový model mobilu. Potrebujú si zabezpečiť obživu, preto je ich každodenná starosť len a len práca na poli,“ vysvetľuje Slovenka. Mnohí majú domy z blata, trávy a kravského trusu. Namiesto postele používajú deku, banánovú kašu si varia na ohnisku pod holým nebom. Nepoznajú kúpeľne, namiesto toaliet si do zeme vykopú dieru. Nemajú televízory, voľné chvíle trávia spevom alebo tancom. No hoci ich život v mnohom pripomína stredovek, už aj sem prenikli mobilné telefóny!



Nedostávajú dôchodok

Vo veľkých mestách sú síce veľké nákupné centrá a drahé hotely i reštaurácie, sú však určené iba bohatým turistom, ktorí chcú vidieť safari, dažďové pralesy či gorily vo voľnej prírode. „Pre miestnych sú takéto pôžitky iba snom. Roľníci z plantáží ledva vyžijú zo svojej mzdy. V štátnom sektore mešká výplata aj sedem mesiacov. Uganďania nedostávajú dôchodok, ich zdravotníctvo zachraňujú neziskové organizácie. Bez pomoci dobrovoľníkov ako Zuzana by sa krajina rútila do katastrofy. Aj oni však musia prijať tunajšie pravidlá. „Napríklad zákaz nosiť nohavice či rifle. Preto som ich vymenila za tradičné dlhé farebné sukne a šaty od miestnych krajčírok. Ľuďom sa páčilo, že sme prijali ich zvyky. Nám to zasa zaručovalo úctu a rešpekt,“ priznáva Zuzana, ktorá pobyt v utrápenej krajine neľutuje:„Vedomie, že som mohla byť na miestach, kde som svojou prácou prispievala k lepšiemu životu iných, dáva zmysel i môjmu životu,“ uzatvára Oravčanka, ktorá sa po Afrike vybrala na ďalšie dobrovoľnícke misie do Kambodže a Iraku.

