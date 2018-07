Virtuálne flirtovanie. Generácia IT-čkárov nechápe, prečo je sex v spálni iný ako ho vidia na monitore

Denne sa dokážu spojiť so stovkami kamarátov, cez telefóny si posielajú videá s erotickým obsahom, no ak si majú sadnúť s dievčaťom na lavičku, nedokážu to. „Generácia IT-čkárov môže mať fóbie zo záväzkov. Títo ľudia natoľko zbožňujú flirtovanie cez moderné technológie, že zabúdajú na ozajstný fyzický kontakt so živou bytosťou,“ predvídal už pred pár rokmi psychológ Teddy Wayne.

Radšej počítač

Doba velí byť dravý a úspešný. Rozprávkovo platení počítačoví odborníci to vedia. „K týmto ľuďom sa v práci chovajú ako v bavlnke. Potom nie sú schopní akceptovať opačný názor, ani sa podriadiť iným. Radšej sa hrajú na počítači, akoby s partnerkou mali ísť na trh so zeleninou,“ pridala psychologička Lori Gottliebová. Večné spory IT-čkárov so svojim okolím im vraj uberajú aj chuť na sex, ktorý si navyše predstavujú ako pornografické video na monitore. Aj kvôli nim to však v ich spálni vyzerá úplne inak.

